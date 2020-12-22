İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir
Son Dakika
Ara tatil sonrası yüz yüze...
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den flaş karar! 4 ülkeye uçuşlar durduruldu
Son Dakika
Mutasyona uğramış virüsle ilgili Türkiye'den...

Son Yaz dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Son Yaz için tarih belli oldu!

Fox Tv ekranların da seyirci ile buluşmaya hazırlanan Son Yaz dizisinin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu.

22 Aralık 2020 Salı 00:50
Son Yaz dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Son Yaz için tarih belli oldu!
Takip Et:

Leyla ile Mecnun dizisindeki Mecnun karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ali Atay sonra ‘Son Yaz’ dizisi ile tekrardan izleyiciyle buluşuyor. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizinin yayın tarihi belli oldu.

Son Yaz dizisi hangi tarihte yayınlacak?

Yönetmenlik koltuğun da Burak Arlıel’in olduğu, O3 Medyanın yapımında ve senaryoyu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın yazdığı Son Yaz  dizisinin yayın tarihi belli oldu.

 Son Yaz dizisi 1 Ocak 2021 Cuma günü  FOX TV'de başlıyor. Dizinin oyuncu ekibinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Cengiz Okuyucu, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Sarp İkiler gibi yıldız oyuncular bulunuyor.

Ali Atay bir savcıyı canlandırdığı, Alperen Duymaz’ın ise suç dünyasında büyümüş birini oynayacağı dizide heyecan ve aksiyon eksik olmayacak.

Son Yaz Dizisi fragmanı

 




Son Güncelleme: 22.12.2020 00:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Son YazAli AtayFox TvAlperen Duymaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan biyografisi
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
Yeni Sihirli Annem dizisinin oyuncuları belli oldu!
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?
MasterChef'te yarışmaya Eray veda etti! Eray Aksungur kimdir?

Popüler Haberler

A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Milli Piyango bileti alırken dikkat sahte bilet nasıl ayırt edilir? bileti alırken bunlara dikkat edin
Doğum yapan annelere verilen devlet yardım ödemeleri 2020
TV'de bugün hangi maçlar var? 22 Aralık 2020 Salı Canlı futbol maç programı
Kredi sicil affı kimleri kapsıyor? 2020 Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır?
Estetik yanak dolgu fiyatları ve çeşitleri 2020
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
50.000 tl ayda kaç lira faiz getirir? Bankaların mevduat faiz oranları
Fox TV canlı yayın akışı 22 Aralık 2020 Salı Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı ne? Hakan Bulut oynadığı diziler
Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Kıraathaneler ve kahvehaneler ne zamana kadar kapalı olacak, ne zaman açılacak?
Nisan ayında Netflix'te yayınlanacak dizi, film ve belgeseller
Bein Sports şifresiz maç yayını yapacak mı? GS - BJK derbisi ve diğer maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Survivor ünlülerde Elif ve gönüllülerde Barış oyunlarda neden yok? Sakatlandılar mı?
2020 TİGEM işletmelerin küçükbaş hayvan fiyatları listesi
Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Torun bakım maaşı ödemesi ne kadardır? 2020 torun bakım maaşı şartları
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Elektrik fatura desteği nasıl alınır? 2020 Devlet elektrik fatura desteği şartları
Andorra'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.