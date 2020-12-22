Son Yaz dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Son Yaz için tarih belli oldu!

Leyla ile Mecnun dizisindeki Mecnun karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ali Atay sonra ‘Son Yaz’ dizisi ile tekrardan izleyiciyle buluşuyor. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizinin yayın tarihi belli oldu.

Son Yaz dizisi hangi tarihte yayınlacak?

Yönetmenlik koltuğun da Burak Arlıel’in olduğu, O3 Medyanın yapımında ve senaryoyu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın yazdığı Son Yaz dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Son Yaz dizisi 1 Ocak 2021 Cuma günü FOX TV'de başlıyor. Dizinin oyuncu ekibinde, Ali Atay, Funda Eryiğit, Cengiz Okuyucu, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Sarp İkiler gibi yıldız oyuncular bulunuyor.

Ali Atay bir savcıyı canlandırdığı, Alperen Duymaz’ın ise suç dünyasında büyümüş birini oynayacağı dizide heyecan ve aksiyon eksik olmayacak.

Son Yaz Dizisi fragmanı