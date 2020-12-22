Son Yaz dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Son Yaz için tarih belli oldu!

Leyla ile Mecnun dizisindeki Mecnun karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ali Atay sonra ‘Son Yaz’ dizisi ile tekrardan izleyiciyle buluşuyor. FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan dizinin yayın tarihi belli oldu.
Son Yaz dizisi hangi tarihte yayınlacak?
Yönetmenlik koltuğun da Burak Arlıel’in olduğu, O3 Medyanın yapımında ve senaryoyu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın yazdığı Son Yaz dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Ali Atay bir savcıyı canlandırdığı, Alperen Duymaz’ın ise suç dünyasında büyümüş birini oynayacağı dizide heyecan ve aksiyon eksik olmayacak.
Son Yaz Dizisi fragmanı
Son Güncelleme: 22.12.2020 00:50