İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yer aldığı dizi ve film yapımları

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yer aldığı dizi ve film yapımları konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan haberimize göz atarak, Son Yaz dizisi Naz kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 19:56
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

Naz Yaman kimdir?

Emel ve Metin Yaman’ın kızı olan Naz Yaman, Yasemin karakteri ile kuzendir. Üniversiteyi kazanan Naz Yaman okulların açılmasını beklemektedir. Güzel, özgüvenli ve neşeli olan Naz aynı zamanda alışveriş tutkunluyla da bilinmektedir. Çocuksu bir yanı olan Naz’ın dizide neler yaşayacağı merakla beklenmektedir. 

 

Yasemin Yazıcı kimdir?

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun olmuştur. Tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Türkçe, Fransızca ve İngilizce gibi farklı dillerde tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Aynı zamanda vokal ve dans eğitimi de almıştır. 

 

Yasemin Yazıcı dizileri

Son Yaz (2021)

 

Yasemin Yazıcı’nın instagram hesabı

Güzel oyuncu instagram’ı aktif olarak kullanmaktadır. Yazıcı yer aldığı dizilerden ve hayatından kesitleri sürekli olarak takipçileri ile paylaşmaktadır. 3.452 takipçisi bulunan oyuncunun toplamda 24 gönderisi vardır. 

 

Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi

Yazıcı, instagram hesabı üzerinden Alaçatı’ds sevgilisi ile olduğunu bir fotoğraf paylaştı. Üzerinde kişi etiketi bulunmayan gönderideki sevgilisinin kim olduğunu bilinmiyor. 

 

Naz Yaman’ın tarzı

Güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Yazıcı’nın kıyafetleri de şıklığıyla dikkat çekmektedir. Son Yaz dizisinde giydiği kıyafetlerin markaları seyirciler tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 19.02.2021 19:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SevgilisiYasemin YazıcıSon YazNaz Yaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!

Popüler Haberler

Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yer aldığı dizi ve film yapımları
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin yer aldığı dizi ve film yapımları
Fox Tv Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Son Yaz dizisi Canan kimdir? Funda Eryiğit yaşı ve oynadığı diziler
Seni Çok Bekledim Ayliz Kimdir? İrem Helvacıoğlu hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Serkan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gürkan Güzeyhuz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu'nun hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisindeki Tuna karakteri Kimdir? Gülçin Kültür Şahin dizideki rolü ve hayatı
Konut kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Banka konut kredisi transferi ve yapılandırması
Menbiç nerededir? Suriye Haritasında Münbiç’in yeri ve konumu
Koronavirüs Türkiye’de nasıl yayıldı? İşte videolu anlatım
Öğretmen dizisi 1.Bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Aile Bakanı Açıkladı! Corona virüs tedbirleri ile ailelere 1000 TL nakit yardımı yapılacak
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 19 Şubat 2021 Cuma
Ramo dizisi Afet karakterini kim canlandırıyor? Efsane Odağ kimdir?
Arka Sokaklar Civan kimdir? Emre Törün biyografisi
Akrep Duru karakterini kim canlandırıyor? Aslı Melisa Uzun kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.