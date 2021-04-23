İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yaşı ve oynadığı diziler

Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yaşı ve oynadığı diziler haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 23 Nisan Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 19:56
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

Naz Yaman kimdir?

Emel ve Metin Yaman’ın kızı olan Naz Yaman, Yasemin karakteri ile kuzendir. Üniversiteyi kazanan Naz Yaman okulların açılmasını beklemektedir. Güzel, özgüvenli ve neşeli olan Naz aynı zamanda alışveriş tutkunluyla da bilinmektedir. Çocuksu bir yanı olan Naz’ın dizide neler yaşayacağı merakla beklenmektedir. 

 

Yasemin Yazıcı kimdir?

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun olmuştur. Tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Türkçe, Fransızca ve İngilizce gibi farklı dillerde tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Aynı zamanda vokal ve dans eğitimi de almıştır. 

 

Yasemin Yazıcı dizileri

Son Yaz (2021)

 

Yasemin Yazıcı’nın instagram hesabı

Güzel oyuncu instagram’ı aktif olarak kullanmaktadır. Yazıcı yer aldığı dizilerden ve hayatından kesitleri sürekli olarak takipçileri ile paylaşmaktadır. 3.452 takipçisi bulunan oyuncunun toplamda 24 gönderisi vardır. 

 

Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi

Yazıcı, instagram hesabı üzerinden Alaçatı’ds sevgilisi ile olduğunu bir fotoğraf paylaştı. Üzerinde kişi etiketi bulunmayan gönderideki sevgilisinin kim olduğunu bilinmiyor. 

 

Naz Yaman’ın tarzı

Güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Yazıcı’nın kıyafetleri de şıklığıyla dikkat çekmektedir. Son Yaz dizisinde giydiği kıyafetlerin markaları seyirciler tarafından merak edilmektedir.




Son Güncelleme: 23.04.2021 19:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SevgilisiYasemin YazıcıSon YazNaz Yaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 166. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 26 Nisan Pazartesi Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 165. bölüm izle 23 Nisan Cuma son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Bu akşam hangi diziler var? 23 Nisan 2021 Cuma dizileri
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı

Popüler Haberler

Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yaşı ve oynadığı diziler
Son Yaz Eray karakterini kim canlandırıyor? Yunus Narin kimdir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Akrep dizisi nerede çekiliyor?
Son Yaz dizisindeki Canan karakteri kimdir? Funda Eryiğit nereli, yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim dizisinin Ayliz'i İrem Helvacıoğlu'nun hayat hikayesi!
Seni Çok Bekledim dizisi Serkan kimdir? Gürkan Güzeyhuz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akıncı dizisi Güneş'i kim canlandırıyor? Hira Koyuncuoğlu'nun biyografisi
Akrep Şahin karakterini kim canlandırıyor? Taha Baran Özbek kimdir?
Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı nedir? Hafsanur Sancaktutan nereli, yaşı kaç?
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2021 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? 2021 Plaka ile HGS sorgulama
Instagram fotoğrafları toplu indirme nasıl yapılır?
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim kimdir? BluTV Yeşilçam dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Akıncı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı!
Ramo Taner kimdir? Bora Cengiz Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Arka Sokaklar Civan karakterini kim canlandırıyor? Emre Törün kimdir?
Akrep dizisi Akrep kimdir? Yusuf Çim'in hayatı!
Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterine Baran Can Eraslan hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.