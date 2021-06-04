İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı rol aldığı yapımlar ve biyografisi

4 Haziran 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Haziran 4 Cuma günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:56
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Naz Yaman kimdir?

Emel ve Metin Yaman’ın kızı olan Naz Yaman, Yasemin karakteri ile kuzendir. Üniversiteyi kazanan Naz Yaman okulların açılmasını beklemektedir. Güzel, özgüvenli ve neşeli olan Naz aynı zamanda alışveriş tutkunluyla da bilinmektedir. Çocuksu bir yanı olan Naz’ın dizide neler yaşayacağı merakla beklenmektedir. 

 

Yasemin Yazıcı kimdir?

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun olmuştur. Tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Türkçe, Fransızca ve İngilizce gibi farklı dillerde tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Aynı zamanda vokal ve dans eğitimi de almıştır. 

 

Yasemin Yazıcı dizileri

Son Yaz (2021)

 

Yasemin Yazıcı’nın instagram hesabı

Güzel oyuncu instagram’ı aktif olarak kullanmaktadır. Yazıcı yer aldığı dizilerden ve hayatından kesitleri sürekli olarak takipçileri ile paylaşmaktadır. 3.452 takipçisi bulunan oyuncunun toplamda 24 gönderisi vardır. 

 

Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi

Yazıcı, instagram hesabı üzerinden Alaçatı’ds sevgilisi ile olduğunu bir fotoğraf paylaştı. Üzerinde kişi etiketi bulunmayan gönderideki sevgilisinin kim olduğunu bilinmiyor. 

 

Naz Yaman’ın tarzı

Güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Yazıcı’nın kıyafetleri de şıklığıyla dikkat çekmektedir. Son Yaz dizisinde giydiği kıyafetlerin markaları seyirciler tarafından merak edilmektedir.


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SevgilisiYasemin YazıcıSon YazNaz Yaman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizi çekim seti hangi ilde?
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Son Yaz dizisi Canan kimdir? Funda Eryiğit'in yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi Ayliz kimdir? İrem Helvacıoğlu nerelidir?
Seni Çok Bekledim dizisinde Serkan karakterini Gürkan Güzeyhuz canlandırıyor
Akıncı dizisi Güneş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hira Koyuncuoğlu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Şahin kimdir? Taha Baran Özbek'in hayatı!
Son Yaz dizisine katılan Hafsanur Sancaktutan kimdir? Yağmur karakteri kimdir?
Kefaret 29.bölüm fragmanı ve 6 Haziran 2021 Pazar özeti Fox TV
2021/2022 sezonu yaz transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig transfer dönemi başlangıç tarihi açıklandı!
Seni Çok Bekledim dizisi Şebo kimdir? Sibel Şişman yaşı ve oynadığı diziler
Kırmızı Oda reyting sonuçları nasıl? Kırmızı Oda izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi Beste kimdir? Müge Boz doğum tarihi
Akıncı dizisi Aylin karakterini kim canlandırıyor? Didem İnselel kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan doğum tarihi
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör karakteri kimdir? Emre Törün'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Son Yaz 21. bölüm izle full, tek parça izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.