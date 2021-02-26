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Son Yaz dizisi Naz karakteri kimdir? Yasemin Yazıcı'nın hayatı ve yer aldığı diziler

Son Yaz dizisi Naz karakteri kimdir? Yasemin Yazıcı'nın hayatı ve yer aldığı diziler haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 26.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 19:56
Son Yaz dizisi Naz karakteri kimdir? Yasemin Yazıcı'nın hayatı ve yer aldığı diziler
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Naz Yaman kimdir?

Emel ve Metin Yaman’ın kızı olan Naz Yaman, Yasemin karakteri ile kuzendir. Üniversiteyi kazanan Naz Yaman okulların açılmasını beklemektedir. Güzel, özgüvenli ve neşeli olan Naz aynı zamanda alışveriş tutkunluyla da bilinmektedir. Çocuksu bir yanı olan Naz’ın dizide neler yaşayacağı merakla beklenmektedir. 

 

Yasemin Yazıcı kimdir?

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu London School of Economics Sosyal Antropoloji bölümünden mezun olmuştur. Tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Türkçe, Fransızca ve İngilizce gibi farklı dillerde tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Aynı zamanda vokal ve dans eğitimi de almıştır. 

 

Yasemin Yazıcı dizileri

Son Yaz (2021)

 

Yasemin Yazıcı’nın instagram hesabı

Güzel oyuncu instagram’ı aktif olarak kullanmaktadır. Yazıcı yer aldığı dizilerden ve hayatından kesitleri sürekli olarak takipçileri ile paylaşmaktadır. 3.452 takipçisi bulunan oyuncunun toplamda 24 gönderisi vardır. 

 

Yasemin Yazıcı’nın sevgilisi

Yazıcı, instagram hesabı üzerinden Alaçatı’ds sevgilisi ile olduğunu bir fotoğraf paylaştı. Üzerinde kişi etiketi bulunmayan gönderideki sevgilisinin kim olduğunu bilinmiyor. 

 

Naz Yaman’ın tarzı

Güzelliğiyle dikkat çeken Yasemin Yazıcı’nın kıyafetleri de şıklığıyla dikkat çekmektedir. Son Yaz dizisinde giydiği kıyafetlerin markaları seyirciler tarafından merak edilmektedir.



Son Güncelleme: 26.02.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
SevgilisiYasemin YazıcıSon YazNaz Yaman
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