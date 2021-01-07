Son Yaz dizisi konusu ne? Dizi sevildi mi?

Fox Tv ekranlarında yeni başlayan Son Yaz dizisi oldukça merak edilmekte. Dizinin izleyiciler tarafından sevilip sevilmediği merak konusu oldu.

SON YAZ DİZİSİ SEVİLDİ Mİ?

Cumhuriyet savcısı olan Selim Kara’nın, 8 sene önce tutuklattığı Selçuk Taşkın ile görüşmesiyle dizi başlangıç yaptı. Görüşme de Selçuk, Selim’e aldığı her bilgiyi aktaracağını ama bunun için öncelikle bir şartı bulunduğunu söyler. Savcı Selim’den oğlu Akgün’ü korumasını talep eder.

Akgün, organize işlerin başındaki Soner Sancaklı ile görüşür. Akgün, Soner’in elini yaralar. Babası bu olaydan sonra savcının sözünden çıkmaması için onu tembihler.

Polisler Akgün’ü almak için otele giriş yaparlarken Savcı Selim çoktan onu ordan kaçırır. Akgün ile birlikte, oğlu Altay’ın doğum günü için Çeşme’ye gider.

Olaylar böyle devam etmektedir. İlgi çekici ve merak konusu olan bir hikaye olan Son Yaz dizisi, 3,94 reyting almıştır. Seyircilerin bir kısmı oyuncu kadrosu ve ilginç hikayeden dolayı diziyi oldukça tutmakta ve sevmekte.