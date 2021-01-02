Son Yaz dizisi kaç bölüm yayınlanacak? final tarihi belli oldu mu?

Son Yaz dizisinin kaç bölüm süreceği belli mi?

Son Yaz isimli dizinin başrollerinde Alperen Duymaz ve Ali Atay yer alıyor. Bu iki ismin dışında dizinin kadrosunda; Funda Eryiğit, Emre Karayel, Hafsanur Sancaktutan, Sinan Tuzcu gibi tecrübeli oyuncular da yer alıyor. Cuma günü ekrana gelecek dizi, rakipleri Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Akrep, Ramo ve Hercai isimli dizilere göre daha başarılı olursa yayın hayatı uzun sürecek.

Son Yaz dizisi yeni sezonda yayınlanacak mı?

Dizi rakibi olan diğer diziler arasında iyi bir reyting sonucu alırsa uzun süre boyunca ekranlarda olabilir. Dizinin reyting sonuçları iyi olduğu taktirde yeni sezonda da yayınlanır.

Son Yaz dizisi bitiş tarihi ne zaman?

Son Yaz dizisi için şimdilik 12 bölüm stoklanmıştır. Dizinin ilk birkaç bölüm reytinglerini bakılarak başarı sonucuna göre çekimleri devam edecek. Olur ki dizinin izlenme rekorları düşük olur ve seyirci sevmezse 3-4 ay gibi bir süre içinde yanı 12-13 bölümün ardından yayın hayatı sonlandırılacak.

Son Yaz dizisi final tarihi ne zaman?

Dizi ancak, reyting sonuçları ilk 10 içinde olursa yayın hayatına devam edebilir. Eğer dizi başarısız olur ve reytingleri düşük olursa yayın hayatına devam edemez ve yaklaşık 4 ay sonra final yapar.