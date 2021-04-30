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Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz final tarihi belli mi?

Fox TV ekranlarında yayınlanan Son Yaz dizisi final mi yapacak, yeni sezonda devam edecek mi soruları izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise belli oldu.

30 Nisan 2021 Cuma 22:24
Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz final tarihi belli mi?
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Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisinin reyting durumları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizi yeni sezonda da devam edecek mi sorusunun yanıtı da araştırılan sorular arasında yer alıyor.

Son Yaz dizisi final mi yapacak?

Son Yaz dizisinin reyting durumuna bakıldığında genellikle totalde dördüncü ve beşinci sırada yerini aldığı görülüyor. Dizinin reytinglerinin yeterli olması nedeni ile yeni sezonda da devam edeceği tahmin ediliyordu. Öğrenilen bilgiye göre yapımcı tarafından verilen karar göre dizinin yaz sezonunda da devam edeceği öğrenildi. Yaz sezonunun ardından dizi beklenen reytingleri getirirse dizi Eylül ayında da yayınlanmaya devam edilecek.




Son Güncelleme: 30.04.2021 22:24
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