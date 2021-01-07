Son Yaz dizisi final mi yapıyor? Son Yaz dizisi neden izlenmedi?

Son Yaz Dizisi Erken Finale Mi Gidiyor? Dizinin İzlenme Oranları Ne?

Fox TV kanalında 1 Ocak 2021 Cuma gününde ilk bölümü yayınlanan Son Yaz dizisi ilk bölümünden beklentilerin altında izlenme alarak kanal sahiplerini şaşırttı. Son Yaz dizisi ilk bölümünde 3.97 Total reyting oranı ile reyting listelerinde 12. Sırada yer almıştır. Dizi oldukça aksiyon ve heyecan dolu olmasına rağmen izleyiciler dizinin erken final yapıp yapmayacağını araştırıyorlar.

Dizinin ilk bölümünden alınan reyting puanıyla final kararı almak için oldukça erkendir. Dizinin ancak ilk 6 bölümü yayınlanırsa böyle bir karar vermeye ihtiyaç duyulur. Ancak yılbaşının başlamasıyla yeni dizilerinde ekranlara çıkmasından dolayı Son Yaz dizisinin reytingleri daha da düşebilir. Dizinin ilerleyen bölümlerindeki reyting sonuçlarına bakılarak dizinin final yapması hakkında karar verilecektir.

Son Yaz Dizisinin Reytingleri Ne Durumda, Neden İzlenmedi?

Son Yaz dizisi Total reyting oranı 3.9’dur. Beklentilerin altında kalmasının yanı sıra ATV ekranların yayınlanan Akıncı dizisi 6.4 oranında Total Reyting oranı alarak gayet iyi başlangıca imza atmıştır. Son Yaz dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla tam olmasına rağmen niçin izlenmediği herkes tarafından merak konu olmuştur. Son Yaz dizisi beklenilen performansı gösterememiş ve reytinglerde oldukça geride kalmıştır. Bu sebeplerden dolayı izleyiciler dizinin final yapıp yapmayacağını merakla bekliyor.

Gelecek haftalardaki performansına bakılarak Son Yaz dizisi ile ilgili karar verilecek. Son dönemde izleyiciler sıra dışı oyunculuklar ve farklı senaryolar görmek istiyor. Öneğin TRT ekranlarında ki Gönül Dağı dizisi çok meşhur oyunculardan oluşmasa da insanların samimiyetini ön plana alarak güzel bir iş çıkararak ciddi oranda reytingler almayı başarmıştır. Son Yaz dizisi için de ilerleyen haftalardaki yeni bölümlerinin izlenme oranlarına bakılarak final kararı alınması netlik kazanacaktır.

Son Yaz Dizisi Kaç Bölüm Yayınlanacak? Ne Zaman Bitecek?

Fox TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Son Yaz dizisinin kaç bölüm devam edecği bilinmemektedir. Ancak 6 bölümlük ön sözleşme yapıldığı için dizi izlenmese de 6 bölüm yayınlanacaktır. 6 bölümün sonunda dizinin izlenme oranlarına bakılarak yapımcı ile kanal arasında ortaklaşa bir karar verilecektir. Son Yaz dizisi reytinglerini düzeltirse sezon sonuna kadar devam edebilir eğer izlenemezse erken final yaparak ekranlardan ayrılacaktır. Bütün bunların sonucunda dizinin ilerleyen bölümleri dizinin kaderini belirleyecektir.

Son Yaz Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?