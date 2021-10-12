İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

Son Yaz dizisi final mi yapacak? Son Yaz dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

Yayınlanmaya başlamasının ardından Fox TV ekranlarının çok sevilen dizilerinden bir haline gelen Son Yaz dizisinin final kararına gitmesi izleyenleri fazlasıyla şaşırttı. Dizinin bitmesini istemeyen hayranları bu durumu sosyal medyaya taşıyarak birçok paylaşımda bulundu. Bunun üzerine ise dizinin yapım şirketinden duruma dair açıklama geldi. Son yaz dizisi neden final yapıyor? Fox TV’nin sevilen dizisi Son Yaz, ne zaman final yapacak?

12 Ekim 2021 Salı 13:12
Son Yaz dizisi final mi yapacak? Son Yaz dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi farklı senaryosu ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin başrollerini birçok başka projede görmüş olduğumuz Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan paylaşmakta. Ekran macerası kısa süren dizi, 26. Bölümüyle son kez seyircisinin karşısına çıkacak. Peki, Son Yaz dizisi ne zaman final yapıyor? 

Son Yaz dizisi ne zaman final yapıyor? 

Sevilen dizinin final bölümü 16 Ekim Cumartesi günü son defa izleyenlerinin karşısına çıkacak.

Son Yaz dizisi neden final yapıyor? 

Son Yaz dizisinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Dizinin yapım şirketi tarafından ise bu durum hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. 03 yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada reyting vurgusu fazlasıyla dikkat çekti. İşte yapılan o açıklama:

Son Yaz final bölümüyle Cumartesi saat 20.00’de Fox ekranlarında. 


Son Güncelleme: 12.10.2021 13:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Alperen DuymazFox TvFoxAli AtaySon Yaz FinalSon YazFox TV Dizileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı
Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı
TRT Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Seksenler dizisi yeni sezon yeni bölüm tarih belli oldu!
TRT Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Seksenler dizisi yeni sezon yeni bölüm tarih belli oldu!
Squid Game ödülü 45.6 milyar Won ne kadar, kaç TL yapıyor? 1 Won kaç TL'dir? Won hangi ülkenin para birimidir?
Squid Game ödülü 45.6 milyar Won ne kadar, kaç TL yapıyor? 1 Won kaç TL'dir? Won hangi ülkenin para birimidir?
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
Kuruluş Osman yeni sezon yakında başlayacak! ATV Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?
Kuruluş Osman yeni sezon yakında başlayacak! ATV Kuruluş Osman 3. sezon ne zaman?
MasterChef'in sevilen yarışmacısı Tunahan programdan ne kadar kazanıyor?
MasterChef'in sevilen yarışmacısı Tunahan programdan ne kadar kazanıyor?

Popüler Haberler

Son Yaz dizisi final mi yapacak? Son Yaz dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?
Netflix Kulüp dizisi konusu ne, ne anlatıyor? Kulüp dizisi oyuncuları ve tanıtım fragmanı
TJK 12 Ekim 2021 Salı at yarışı sonuçları
TRT Seksenler yeni sezon ne zaman başlıyor? 2021 Seksenler dizisi yeni sezon yeni bölüm tarih belli oldu!
Squid Game ödülü 45.6 milyar Won ne kadar, kaç TL yapıyor? 1 Won kaç TL'dir? Won hangi ülkenin para birimidir?
E-devlet üzerinden mahkemesiz ad soyad değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ad soyad değişikliği yapma ekranı
Citroen Ami fiyatı ve özellikleri neler?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne zaman çıkacak, hangi illerde, nerelerde geçerli olacak? PTT Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?
12 Ekim 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
İmza beyannamesi ne kadar süre geçerlidir? 2021 imza beyannamesi ne işe yarar?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
İyi Günde Kötü Günde final mi yapacak? Star TV İyi Günde Kötü Günde yeni bölüm varmı yokmu?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yalnız Kurt dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yanlız Kurt oyuncu kadrosunda kimler var?
12 Ekim 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 12 Ekim Salı at yarışı programı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 10 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.