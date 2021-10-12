Son Yaz dizisi final mi yapacak? Son Yaz dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi farklı senaryosu ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin başrollerini birçok başka projede görmüş olduğumuz Ali Atay , Alperen Duymaz , Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan paylaşmakta. Ekran macerası kısa süren dizi, 26. Bölümüyle son kez seyircisinin karşısına çıkacak. Peki, Son Yaz dizisi ne zaman final yapıyor?

Son Yaz dizisi ne zaman final yapıyor?

Son Yaz dizisi neden final yapıyor?

Son Yaz dizisinin neden final yaptığı merak konusu oldu. Dizinin yapım şirketi tarafından ise bu durum hakkında çarpıcı bir açıklama geldi. 03 yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada reyting vurgusu fazlasıyla dikkat çekti. İşte yapılan o açıklama:

Son Yaz final bölümüyle Cumartesi saat 20.00’de Fox ekranlarında.