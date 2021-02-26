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Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel yaşı ve oynadığı diziler

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel yaşı ve oynadığı diziler haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 26 Şubat 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

26 Şubat 2021 Cuma 19:24
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel yaşı ve oynadığı diziler
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FOX Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Son Yaz dizisi, ilk bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Ünlü isimlerin başrolde yerel aldığı dizide, Selim’in arkadaşı olan Fatih herkesin dikkatini çekti. Son Yaz dizisinde Fatih karakterini başarılı oyuncu Emre Karayel canlandırıyor.

Son Yaz dizisi Fatih kimdir?

Fatih Doğanay karakteri, Canan ve Selim’in Hukuk Fakültesinden arkadaşıdır. Avukat olan Fatih, İzmir’in en ünlü ceza avukatlarından biridir. İşine oldukça bağlı olan Fatih’in en büyük amacı çok para kazanmaktır. Kazandığı yüksek miktarda para onun kirli işlere bulaşmasına neden olmuştur.

Emre Karayel kimdir?

Emre Karayel, 18 Ekim 1972 tarihinde Osmaniye’de doğmuştur. Gizem Demirci ile geçtiğimiz aylarda hayatını birleştiren oyuncu, Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezundur. Bir dönem TRT’de sunuculuk yapan oyuncu, ‘1 Erkek 1 Kadın’ dizisinde canlandırdığı Ozan karakteriyle adından söz ettirmeyi başarmıştır. Son olarak Çarkıfelek adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Karayel, Son Yaz dizisinde Fatih karakterine hayat vermektedir.

Emre Karayel’in rol aldığı yapımlar

Son Yaz (2021)

Söz Vermiştin (2019)

Kocaman Ailem (2018)

Düğüm Salonu (2018)

Arkadaşlar İyidir (2016)

1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk (2014-2015)

Akıl Karı (2014)

1 Erkek 1 Kadın (2008-2012)

Kurtlar Vadisi Pusu (2007)

Tutsak (2007)

Zincirbozan (2007)

Polis (2006)

Gümüş (2005)

Sayın Bakanım (2004)

Bir İstanbul Masalı (2003)

Bizim Evin Halleri (2002)



Son Güncelleme: 26.02.2021 19:24
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Anahtar Kelimeler:
FatihEmre KarayelFox TvSon Yaz
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