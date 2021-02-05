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Son Yaz dizisi Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Funda Eryiğit nereli, yaşı kaç?

Son Yaz dizisi Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Funda Eryiğit nereli, yaşı kaç? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 05.02.2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Şubat 2021 Cuma 19:53
Son Yaz dizisi Canan kimdir? Gerçek adı nedir? Funda Eryiğit nereli, yaşı kaç?
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan iddialı dizilerden birisi olan Son Yaz ilgiyle takip ediliyor. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve Emre Karayel gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Dizide Canan karakterine Funda Eryiğit hayat veriyor.

Son Yaz Canan Kimdir?

Son Yaz dizisinde yer alan Canan karakteri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Dizinin detayları belli oldukça Canan karakterinin özellikleri de belli olacaktır.

Funda Eryiğit Kimdir?

1984 yılında Hollanda’da dünyaya gelen Funda Eryiğit aslen Samsunludur. İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okuyan Eryiğit ikinci üniversitesini yine aynı okulunda Tiyatro bölümünde okumuştur. İlk olarak 2008 yılında Canım Ailem dizisinde yer alan Eryiğit ardından İstanbul’un Altınları, Uçurum, Karadayı, Poyraz Karayel ve Hakan Muhafız dizilerinde rol almıştır.

Funda Eryiğit Rol Aldığı Yapımlar

  • Son Yaz
  • Bir Başkadır
  • Hakan: Muhafız
  • Can Kırıkları
  • Mehmed: Bir Cihan Fatihi
  • Kara Yazı
  • Gecenin Kraliçesi
  • Karadayı
  • Eski Hikaye
  • Uçurum
  • İstanbul’un Altınları
  • Canım Ailem

 



Son Güncelleme: 05.02.2021 19:53
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Anahtar Kelimeler:
SonyazCananFundaeryiğit
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