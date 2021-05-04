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Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?

FOX TV ekranlarının yayınlanan Son Yaz dizisinin 7 Mayıs Cuma günü yeni bölümünün yayınlanıp yayınlamayacağı merak edildi. Son Yaz dizisi 7 Mayıs günü yayınlanmayacaktır. Son Yaz dizisinin neden yayınlanmayacağı merak eden okurlarımız için detaylar haberimizde yer almaktadır.

04 Mayıs 2021 Salı 00:34
Son Yaz dizisi bu hafta yok mu, yayınlanmayacak mı?
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FOX TV ekranlarının yayınlanan Son Yaz dizisinin 7 Mayıs Cuma günü yeni bölümünün yayınlanıp yayınlamayacağı merak edildi. 03 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit bulunduğu Son Yaz dizisi 7 Mayıs günü yayınlanmayacaktır. Burak Arlıel’in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur gibi isimlerin kaleme aldığı Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında her hafta cuma günleri yayınlanıyordu fakat bu hafta dizi FOX TV’nin yayın akışı listesinde yer almadı. Sevilen Son Yaz dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmayacağını araştıran seyirciler için dizinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Sevgili Son Yaz ailesi, setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle bu hafta ne yazık ki dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günler de görüşmek üzere!” 




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:34
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Anahtar Kelimeler:
Son YazYeni BölümFox Tv
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