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Son Yaz dizisi Arda’yı kim canlandırıyor? Sarp İkiler'in biyografisi

8 Ocak 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Son Yaz dizisi Arda’yı kim canlandırıyor? Sarp İkiler'in biyografisi konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Son Yaz dizisi Arda’yı kim canlandırıyor? Sarp İkiler'in biyografisi ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:29
Son Yaz dizisi Arda’yı kim canlandırıyor? Sarp İkiler'in biyografisi
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Son Yaz dizisinin Yasemin Yazıcı ile partner olan Sarp İkiler dizide Arda Ateş karakterini canlandıracak. Dizide Kaan, Yağmur ve Naz’ın yakın arkadaşı olan Arda için dostluk son derece önemlidir.

Son Yaz Arda kim?

Arda, lise eğitimini yeni bitirmiş başarılı ve yerinde duramayan bir gençtir. Arda Adalet Sitesi'nde yaşıyor ve ilkokuldan itibaren Kaan ve Yağmur ile arkadaştır. Eğlenceyi seven Arda, üniversite giriş sınavlarında Yağmur kadar başarılı olamasa da arkadaşlarından ayrılmak istemiyor çünkü hayatındaki en büyük şansı dostlarıdır.

Arda yakışıklı ama hayatında kimse yoktur. Arda, yakın arkadaşı olan Naz'a aşık olmuş olabilir, Naz'ın gözleri yüksekte olduğunda Arda kendisini ondan uzak tutmaya çalışmaktadır.

Sarp İkiler kimdir?

Sarp İkiler, Hercai dizisinde Caner karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Radyo ve televizyon okumaktadır, 24 yaşındadır. Sarp İkiler 1997 yılında İstanbul'da doğdu. En önemli ekran deneyimini Arda karakteriyle yaşayacak. İnstagram @sarpikiler kullanıcı adını kullanmaktadır.

Sarp İkiler kaç yaşında?

1997 tarihinde doğan Sarp İkiler, 24 yaşındadır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 19:29
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ArdaSarp IkilerSon Yaz
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