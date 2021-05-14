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Son Yaz dizisi Altay’ı kim canlandırıyor? Ata Nedim Arman'ın biyografisi

Son Yaz dizisi Altay’ı kim canlandırıyor? Ata Nedim Arman'ın biyografisi konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 14 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Son Yaz dizisi Altay’ı kim canlandırıyor? Ata Nedim Arman'ın biyografisi haberimize göz atarak Mayıs 14 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

14 Mayıs 2021 Cuma 19:27
Son Yaz dizisi Altay’ı kim canlandırıyor? Ata Nedim Arman'ın biyografisi
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Soz Yaz konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Alperen Duymaz gibi önemli isimler yer alıyor. Dizinin yayınlanan fragmanlarında dikkat çeken karakterlerin başında Altay karakteri geliyor.

Altay, Kara Selim ve Canan’ın küçük oğludur. Ablası çok baskın bir karaktere sahip olan Altay kendini tanımlayamayan, silik bir karakter olarak dikkat çekiyor. Küçükken zorla spora başlayan Altay daha sonra zevk almış ve spora devam etmiş.

Sporun yanı sıra özgüveni düşük biri olarak görünse de çok zeki olan Altay’ın bilgisayarla da arası çok iyidir. Dizide Altay karakterine genç oyuncu Ata Nedim Arman hayat veriyor.

Ata Nedim Arman kimdir?

2017 yılında yayınlanan Cumali Cebe: Allah Seni Alsın filminde Cumali’nin çocukluğunu oynayan Ata Nedim ilk kez bir dizide yer alacak. 15 yaşındaki genç oyuncunun performansı ise beğeni topluyor.


Son Güncelleme: 14.05.2021 19:27
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Anahtar Kelimeler:
AltayDiziSon Yaz
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