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Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman'ın yer aldığı diziler

Basın bülteninde göze çarpan Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman'ın yer aldığı diziler ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 18 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimize göz atarak, Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman'ın yer aldığı diziler hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Haziran 2021 Cuma 19:27
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman'ın yer aldığı diziler
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Fox TV ekranlarının yeni dizisi Soz Yaz konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Alperen Duymaz gibi önemli isimler yer alıyor. Dizinin yayınlanan fragmanlarında dikkat çeken karakterlerin başında Altay karakteri geliyor.

Altay, Kara Selim ve Canan’ın küçük oğludur. Ablası çok baskın bir karaktere sahip olan Altay kendini tanımlayamayan, silik bir karakter olarak dikkat çekiyor. Küçükken zorla spora başlayan Altay daha sonra zevk almış ve spora devam etmiş.

Sporun yanı sıra özgüveni düşük biri olarak görünse de çok zeki olan Altay’ın bilgisayarla da arası çok iyidir. Dizide Altay karakterine genç oyuncu Ata Nedim Arman hayat veriyor.

Ata Nedim Arman kimdir?

2017 yılında yayınlanan Cumali Cebe: Allah Seni Alsın filminde Cumali’nin çocukluğunu oynayan Ata Nedim ilk kez bir dizide yer alacak. 15 yaşındaki genç oyuncunun performansı ise beğeni topluyor.


Son Güncelleme: 18.06.2021 19:27
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AltayDiziSon Yaz
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