İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Son Yaz dizisi Altay karakteri kimdir? Ata Nedim Arman'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Son Yaz dizisi Altay karakteri kimdir? Ata Nedim Arman'ın hayatı ve yer aldığı diziler konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Son Yaz dizisi Altay karakteri kimdir? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 2 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 19:27
Son Yaz dizisi Altay karakteri kimdir? Ata Nedim Arman'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Soz Yaz konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekti. Dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Alperen Duymaz gibi önemli isimler yer alıyor. Dizinin yayınlanan fragmanlarında dikkat çeken karakterlerin başında Altay karakteri geliyor.

Altay, Kara Selim ve Canan’ın küçük oğludur. Ablası çok baskın bir karaktere sahip olan Altay kendini tanımlayamayan, silik bir karakter olarak dikkat çekiyor. Küçükken zorla spora başlayan Altay daha sonra zevk almış ve spora devam etmiş.

Sporun yanı sıra özgüveni düşük biri olarak görünse de çok zeki olan Altay’ın bilgisayarla da arası çok iyidir. Dizide Altay karakterine genç oyuncu Ata Nedim Arman hayat veriyor.

Ata Nedim Arman kimdir?

2017 yılında yayınlanan Cumali Cebe: Allah Seni Alsın filminde Cumali’nin çocukluğunu oynayan Ata Nedim ilk kez bir dizide yer alacak. 15 yaşındaki genç oyuncunun performansı ise beğeni topluyor.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AltayDiziSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Son Yaz dizisi Altay karakteri kimdir? Ata Nedim Arman'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul yer aldığı dizi ve film yapımları
Son Yaz Soner kimdir? Halil Babür gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Seni Çok Bekledim dizisinde Zaza karakterine Hakan Ummak hayat veriyor
Son Yaz dizisi Fatih karakteri kimdir? Emre Karayel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı!
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Esra (Gaye Gürsel) kimdir?
O Ses Türkiye Rap ne zaman başlıyor? Exxen O Ses Türkiye Rap yayın tarihi belli oldu
Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Gülten kimdir? Selin Genç hakkında bilgiler
Peugeot SUV 2008 kampanyası fiyat listesi 2021
Hercai dizisi Aslan Aslanbey kimdir? Doğan Bayraktar doğum tarihi
Arka Sokaklar dizisi Servan karakteri kimdir? Serhat Midyat kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisinde Avukat Başak karakterini Perihan Ünlücan canlandırıyor
Kırmızı Oda dizisi Galip kimdir? Celil Nalçakan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırımızı Oda dizisinde Tarık karakterini Tansel Öngel canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterine Alara Turan hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.