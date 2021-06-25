İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemi bir süredir meşgul eden Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 25.06.2021li haberimizden Son Yaz dizisi Akgün kimdir? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 19:21
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Yakında Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Yaz dizisinde Akgün karakterine hayat verecek olan Alperen Duymaz merak konusu oldu. Oyuncunun canlandırdığı karakter hakkında hayranları bilgi almak istiyor.

Son Yaz Dizisi Akgün Karakteri

Akgün, suç dünyasında yaşamış genç bir adamdır. Akgün, son derece tehlikeli ve sorunlu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra oldukça duygusal bir yapıdadır. Yağmur'a çok aşıktır. Savcı Selim, bir gün Akgün'ü ailesinin yanına İzmir'e götürmek zorunda kalır. Akgün'ün hayatı alt üst olacak ve tüm hayatı değişecektir.

Alperen Duymaz Kimdir?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 Ankara doğumludur ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olmuştur. 2015 yılından beri oyunculukla ilgilenmektedir. Oyuncu olmasının yanı sıra modellikle de uğraşmaktadır. Bu zamana kadar dahil olduğu dizilerin neredeyse tamamında başrol olarak rol almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015’de Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakteriyle kazanmıştır.

Alperen Duymaz’ın Rol Aldığı Diziler

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)

2015 – Acı Aşk (Ali)

2016 – Bodrum Masalı (Ateş)

2018 – Çukur (Amir Emrah)

2018 – Çarpışma (Kerem)

2020 – Zemheri (Ayaz)

2020 – Son Yaz (Akgün)

Alperen Duymaz Resmi İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz İnstagram hesabından dikkatleri üzerine çekiyor. Hesabından sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun 167 gönderi ve 2 milyonun üzerinde takipçiye sahip. İnstagram hesabı kullanıcı adı: @alperenduymaz

 


Son Güncelleme: 25.06.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziAkgünAlperen DuymazSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisinin Esra'sı Gaye Gürsel'in hayat hikayesi!
Arka Sokaklar dizisine katılan Serhat Midyat kimdir? Servan karakteri kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Vildan Atasever kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisine katılan Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Umut karakteri kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak kimdir? Perihan Ünlücan'ın hayatı!
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisinde İzak Fernandez karakterine Cansu Fırıncı hayat veriyor
Arka Sokaklar dizisi Avukat Başak (Perihan Ünlücan) kimdir?
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
Yeni iş yeri kuracak girişimcilere faizsiz 6 ay geri ödemesiz Halkbank kredi kampanyası
Teşkilat dizisi Fadi kim, gerçekte olan bir karakter mi? Teşkilat dizisi Fadi gerçek adı ne?
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman’ı kim canlandırıyor? Gizem Katmer'in biyografisi
Netflix'in yetişkinlere yönelik animasyon dizisi Paradise PD 3. sezonuyla ekranlara dönüyor!
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Star TV Akrep dizisi tekrar bölümleri ve yeni bölümlerin yayınlanacağı gün ve saatler
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam'ın hayatı!
Kırmızı Oda dizisindeki Ayşe karakteri kimdir? Meriç Aral nereli, yaşı kaç?
25 Haziran 2021 Cuma Kanal 7 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.