İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Son Yaz dizisi Akgün kimdir? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

07 Mayıs 2021 Cuma 19:21
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Yakında Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Yaz dizisinde Akgün karakterine hayat verecek olan Alperen Duymaz merak konusu oldu. Oyuncunun canlandırdığı karakter hakkında hayranları bilgi almak istiyor.

Son Yaz Dizisi Akgün Karakteri

Akgün, suç dünyasında yaşamış genç bir adamdır. Akgün, son derece tehlikeli ve sorunlu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra oldukça duygusal bir yapıdadır. Yağmur'a çok aşıktır. Savcı Selim, bir gün Akgün'ü ailesinin yanına İzmir'e götürmek zorunda kalır. Akgün'ün hayatı alt üst olacak ve tüm hayatı değişecektir.

Alperen Duymaz Kimdir?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 Ankara doğumludur ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olmuştur. 2015 yılından beri oyunculukla ilgilenmektedir. Oyuncu olmasının yanı sıra modellikle de uğraşmaktadır. Bu zamana kadar dahil olduğu dizilerin neredeyse tamamında başrol olarak rol almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015’de Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakteriyle kazanmıştır.

Alperen Duymaz’ın Rol Aldığı Diziler

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)

2015 – Acı Aşk (Ali)

2016 – Bodrum Masalı (Ateş)

2018 – Çukur (Amir Emrah)

2018 – Çarpışma (Kerem)

2020 – Zemheri (Ayaz)

2020 – Son Yaz (Akgün)

Alperen Duymaz Resmi İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz İnstagram hesabından dikkatleri üzerine çekiyor. Hesabından sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun 167 gönderi ve 2 milyonun üzerinde takipçiye sahip. İnstagram hesabı kullanıcı adı: @alperenduymaz

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziAkgünAlperen DuymazSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 176.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Emanet 176.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Kadir Doğulu hangi dizide oynayacak? Kadir Doğulu yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor
Kadir Doğulu hangi dizide oynayacak? Kadir Doğulu yeni dizi ile ekranlara geri dönüyor
TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
TV yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
FOX TV yeni yemek yarışma programı Şef Akademi formatı nasıl olacak? Şef Akademi nasıl bir yarışma
FOX TV yeni yemek yarışma programı Şef Akademi formatı nasıl olacak? Şef Akademi nasıl bir yarışma
Kırmızı Oda dizisinde Mitra ve Vahit’in bağlantısı nedir?
Kırmızı Oda dizisinde Mitra ve Vahit’in bağlantısı nedir?

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gerçek adı ne? Gaye Gürsel oynadığı diziler
A101 8 - 14 Mayıs 2021 Haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar dizisinde Servan karakterini Serhat Midyat canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Seni Çok Bekledim Umut karakterini kim canlandırıyor? Ömer Gökay Şanlıer kimdir?
Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 150. bölüm tek parça izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid son bölüm
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kredi sicil affı nasıl başvurulur? 2021 Kredi sicil affı ne zaman yürürlüğe girecek?
TV 8 canlı yayın akışı 7 Mayıs 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
Barbaros Barbaros karakterini kim canlandırıyor? Ulaş Tuna Astepe kimdir?
Halkbank çalışmayan ev hanımlarına kredi kampanyası şartları nelerdir? 2021
2021 Babalar günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Pınar Ünsal kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Sinem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Terzi kimdir?
Kırımızı Oda dizisinde Tarık karakterini Tansel Öngel canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid dizisinin Fatma Sultan'ı Alara Turan'ın hayat hikayesi!
Emanet 176.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.