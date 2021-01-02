Son Yaz Dizisi Akgün Kimdir? Alperen Duymaz Kimdir?

Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’i göreceğimiz dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlendi. Dizinin senaristleri ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Bağatur oldu.

Önemli oyuncuların olduğu Son Yaz dizisinin başrolünde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan yer almakta.

Suç dünyası içinde büyüyen Akgün karakterini canlandıracak Alperen Duymaz, dizi de tehlikeli olduğu kadar duygusal bir karaktere can verecek. Tatlı Küçük Yalanlar, Acı Aşk, Bodrum, Çukur, Çarpışma ve Zemheri gibi dizilerde oynayan Duymaz, Ankara doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.