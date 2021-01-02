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Son Yaz dizisi Akgün karakteri kimdir? Dizide ne gibi bir rol üstlenmektedir? Alperen Duymaz kimdir?

Yakın zamanda Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Son Yaz dizisinde Akgün karakterini canlandıracak olan Alperen Duymaz'ın nasıl bir role bürüneceği merak konusu oldu. Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Alperen Duymaz daha önce hangi projelerde yer almıştır? Kaç Yaşındadır? Nerede doğmuştur? Evli midir? Eğitim hayatını nerede tamamlamıştır? Son Yaz dizisinde yer alan Alperen Duymaz'ın hayatı merak edilmektedir.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:05
Son Yaz dizisi Akgün karakteri kimdir? Dizide ne gibi bir rol üstlenmektedir? Alperen Duymaz kimdir?
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Yakında Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Yaz dizisinde Akgün karakterine hayat verecek olan Alperen Duymaz merak konusu oldu. Oyuncunun canlandırdığı karakter hakkında hayranları bilgi almak istiyor.

Son Yaz Dizisi Akgün Karakteri

Akgün, suç dünyasında yaşamış genç bir adamdır. Akgün, son derece tehlikeli ve sorunlu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra oldukça duygusal bir yapıdadır. Yağmur'a çok aşıktır. Savcı Selim, bir gün Akgün'ü ailesinin yanına İzmir'e götürmek zorunda kalır. Akgün'ün hayatı alt üst olacak ve tüm hayatı değişecektir.

Alperen Duymaz Kimdir?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 Ankara doğumludur ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olmuştur. 2015 yılından beri oyunculukla ilgilenmektedir. Oyuncu olmasının yanı sıra modellikle de uğraşmaktadır. Bu zamana kadar dahil olduğu dizilerin neredeyse tamamında başrol olarak rol almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015’de Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakteriyle kazanmıştır.

Alperen Duymaz’ın Rol Aldığı Diziler

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)

2015 – Acı Aşk (Ali)

2016 – Bodrum Masalı (Ateş)

2018 – Çukur (Amir Emrah)

2018 – Çarpışma (Kerem)

2020 – Zemheri (Ayaz)

2020 – Son Yaz (Akgün)

Alperen Duymaz Resmi İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz İnstagram hesabından dikkatleri üzerine çekiyor. Hesabından sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun 167 gönderi ve 2 milyonun üzerinde takipçiye sahip. İnstagram hesabı kullanıcı adı: @alperenduymaz

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:05
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Anahtar Kelimeler:
Son YazAlperen DuymazAkgünDiziFox Tv
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