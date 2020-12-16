Son Yaz dizisi 1. bölüm ilk tanıtım fragmanı yayınlandı! Son yaz ne zaman başlayacak?

Ekranların merakla beklenen dizisi Son Yaz’ın tanıtım fragmanı yayınlandı. 03 Medya imzalı dizinin yönetmenliğini Burak Arlıel yaparken dizinin senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur kaleme alıyor.
Dizide idealist bir savcı olan Selim Kara, 8 yıl önce hapse gönderdiği organize suç lideri Selçuk Taşkın ile yeniden karşı karşıya gelir. Selçuk Taşkın Selim’e büyük bir teklifle gelir ve Selim Kara bu teklifi değerlendirir. Selçuk Taşkın bütün suç örgütünü çökertecek davada şahitlik yapacağını söyler ve Selim’in bu konuda tek şartı vardır oda oğlu Akgün Gökalp’tir.
Son Güncelleme: 16.12.2020 21:18