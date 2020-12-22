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Son Yaz dizisi 1. bölüm fragmanı ve konusu

Son Yaz dizisi ne zaman başlayacak? Son Yaz dizisi konusu ne? Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Son Yaz dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Dizi severler yeni tanıtımı yapılan Son Yaz dizisinin ne zaman başlayacağını ve hikayesinin ne olduğunu merakla araştırıyorlar.

22 Aralık 2020 Salı 15:45
Son Yaz dizisi 1. bölüm fragmanı ve konusu
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Son Yaz Dizisi Ne Zaman Başlayacak? Son Yaz Dizisi Hangi Kanalda? Son Yaz Dizisinin Konusu Ne?

Son Yaz dizisi hakkında merak edilen konular arasında, dizinin konusu, ne zaman başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı herkes tarafından araştırılıyor.

Son Yaz dizisinde Ali Atay ve Alperen Duymaz başroller olarak dizinin karakterlerini canlandıracaklar. Ali Atay, Leyla İle Mecnun dizisinde oynadığı rolle akıllarda yer edinen bir oyuncudur. Ancak şimdi çok daha farklı bir rolle ekranlara çıkıyor.

Son Yaz dizisi Ege’nin renklerini ve havasını yansıtan ilk tanıtımının ardınan gelen ikinci tanıtımı merak seviyesini bir kat daha arttırmayı başardı. Dizinin hikayesi tanıtımlardan az da olsa belirlenmeye başlanırken, dikkat çekici sahneleriyle de ilgileri üstünde topladı.

Son Yaz dizisi 1 Ocak Cuma akşamı Fox TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak.

Son Yaz Dizisi Oyuncuları Kimler?

Dizinin başrollerini Alperen Duymaz ve Ali Atay paylaşıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise;

  • Funda Eryiğit
  • Hafsanur Sancaktutan
  •  Emre Karayel
  •  Sinan Tuzcu
  • Şebnem Dönmez
  • Arif Pişki
  • Sezer Koç
  • Halil Babür
  • Yasemin Yazıcı
  • Erdem Şanlı
  • Yunus Narin
  • Ata Nedim Arman
  • Sarp İkiler
  • Cengiz Okuyucu

Dizinin yapımını O3 Medya üstlenirken, yapımcılığını Saner Ayar, yönetmenliğini yapacak isim Burak Arlıel’dir .  Dizinin senaryosunu kaleme alan isimler ise, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’dur.

Son Yaz Dizisinin Konusu Ne?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır.

Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması.

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.  Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.

Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.

Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

 


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Son Güncelleme: 22.12.2020 15:45
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Son YazDiziSon Yaz DizisiFox TvYeni Dizi
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