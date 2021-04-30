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Son Yaz canlı izle! FOX Tv Son Yaz 18. bölüm tek parça izle! 30 Nisan 2021 Cuma Son Yaz son bölüm

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz Son Yaz canlı izle! FOX Tv Son Yaz 18. bölüm tek parça izle! 30 Nisan 2021 Cuma Son Yaz son bölüm haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Nisan 30 2021 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 19:05
Son Yaz canlı izle! FOX Tv Son Yaz 18. bölüm tek parça izle! 30 Nisan 2021 Cuma Son Yaz son bölüm
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Yeni sezonun en beğenilen dizilerinden Son Yaz 18.yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Her hafta Cuma günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi izleyicilerden tam not alıyor.

Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve Emre Karayel’in yer aldığı dizi yeni bölümüyle bu akşam yayınlanacak.

Son Yaz son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelendikten sonra onu dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu affetmeyeceği düşünen Akgün, kendisini affettirmek için Gökhan’ın arabasını geri almak ister. Soner ve Eray’da bu konuda ona yardım edecektir.

Gökhan ise Yağmur ve Akgün arasındaki yakınlıktan hoşlanmadığı için ikilinin arasını bozmak ister. Bu durumu fark eden Akgün, Gökhan’ın samimiyetinden de şüphe etmeye başlar.

Selim Fatih’i gözaltına alınır ancak bu durum Serap’ın tanıklık etmesiyle boşa çıkar. Fatih’in tutuklanması zorlaşır. Ancak Selim kafayı takmış ve yeni hamlelerini hazırlar. Selim Canan ile olan ilişkisini de herkesten saklayarak başlamıştır. Selim evliliğinde bulduğu ikinci şansı iyi kullanmak ister.

21 yaşına basacak olan Akgün ise doğum gününü 12 yaşındayken babasının tutuklanması nedeniyle bu günden itibaren hiç kutlamaz. Akgün 21 yaşında da yeniden bir yol ayrımına gider. Akgün aldığı yeni kararla doğum gününü mutlu olduğu bir yere giderek kutlayacaktır.

Son Yaz 18.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.





Son Güncelleme: 30.04.2021 19:05
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