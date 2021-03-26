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Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 13. bölüm canlı izle! Son Yaz son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

Son Yaz 13.yeni bölümüyle 26 Mart 2021 Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin sevenleri Fox TV Son Yaz yeni bölümde neler olacak ve Son Yaz 13.son bölüm canlı izleme ekranını araştırıyor.

26 Mart 2021 Cuma 22:33
Son Yaz canlı izle! Fox TV Son Yaz 13. bölüm canlı izle! Son Yaz son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
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Fox TV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Son Yaz her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor. Son Yaz 13.yeni bölümüyle bu akşam Fox TV ekranlarından yayınlanacak.

Son Yaz 13.bölüm fragmanı

Son Yaz dizisinin merakla beklenen 13.yeni bölümü 26 Mart Cuma bu akşam saat 20:00’de ekranlara gelecek.

Son Yaz son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Selim Yağmur ve Akgün’ün el ele gördü. Bu duruma sinirlenen Selim, Akgün’e ceza verecektir. Akgün’ün babasıyla bir araya gelen Selim, Akgün’ü göndermesini ister. Selim’’in asıl sorunu Yağmur ve Akgün’ün yan yana gelmesi durumuna Canan ile arasının bozulacak olmasıdır.

Akgün ise kendisine kurulan tuzaktan habersizdir. Selim’in infaz kararı verilmiştir. Akgün’ün silahı ilse Savcı Selim Kara vurulacak ve suç Akgün’ün üstüne bırakılacaktır. Akgün ise olayı çözer ve Selim’in tehlikede olduğunu öğrenip harekete geçer. Selim’i kurtarmak plan yapar.

Son Yaz konusu nedir?

Selim Kara Cumhuriyet Savcısıdır. 8 yıl önce suç lideri Selçuk Taşkın’ı hapse göndermiştir. Selçuk Taşkın Selim Kara’ya bir teklif yapar ve Selim Kara’ya tüm örgütü çökertmek için tanıklık yapacağını söyler. Selçuk Taşkın’ın tek şartı Selim Kara’nın oğlu Akgün Gökalp’in kendisini korumasıdır.

Suç dünyasının içerisinde büyümüş, sorunlu ve duygusal biri olan Akgün, bu durumu kabul eder. Selim Kara bu durumların yanı sıra karısı Canan ile boşanmak üzeredir. Ailesi ve işi arasında kalan Savcı Selim Kara Akgün’ü ailesinin yanına İzmir’e götürür.

Bu sırada Selim’in sürpriz bir misafiri siteye gelir ve her şey tamamen değişir. Ege’de başlayan olaylar herkesin hayatını tamamen değiştirecektir.

Son Yaz 13.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.




Son Güncelleme: 26.03.2021 22:33
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Son YazDiziFox TvCanı Izle
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