İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Son Yaz Canan kimdir? Funda Eryiğit biyografisi

Son Yaz Canan kimdir? Funda Eryiğit biyografisi haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 30 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 19:53
Son Yaz Canan kimdir? Funda Eryiğit biyografisi
Takip Et:

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan iddialı dizilerden birisi olan Son Yaz ilgiyle takip ediliyor. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Alperen Duymaz, Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan ve Emre Karayel gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Dizide Canan karakterine Funda Eryiğit hayat veriyor.

Son Yaz Canan Kimdir?

Son Yaz dizisinde yer alan Canan karakteri hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Dizinin detayları belli oldukça Canan karakterinin özellikleri de belli olacaktır.

Funda Eryiğit Kimdir?

1984 yılında Hollanda’da dünyaya gelen Funda Eryiğit aslen Samsunludur. İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okuyan Eryiğit ikinci üniversitesini yine aynı okulunda Tiyatro bölümünde okumuştur. İlk olarak 2008 yılında Canım Ailem dizisinde yer alan Eryiğit ardından İstanbul’un Altınları, Uçurum, Karadayı, Poyraz Karayel ve Hakan Muhafız dizilerinde rol almıştır.

Funda Eryiğit Rol Aldığı Yapımlar

  • Son Yaz
  • Bir Başkadır
  • Hakan: Muhafız
  • Can Kırıkları
  • Mehmed: Bir Cihan Fatihi
  • Kara Yazı
  • Gecenin Kraliçesi
  • Karadayı
  • Eski Hikaye
  • Uçurum
  • İstanbul’un Altınları
  • Canım Ailem

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 19:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SonyazCananFundaeryiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayısıs Pazartesi Kanal 7
Emanet 171. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 3 Mayısıs Pazartesi Kanal 7
Arka Sokaklar 588. bölüm Kanal D canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
Arka Sokaklar 588. bölüm Kanal D canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?
Celaleddin Paşa Payitaht Abdülhamit’den neden ayrıldı? Cem Uçan Ahmet diziden ayrıldı mı?
Kırmızı Oda 35. bölüm TV 8 canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Kırmızı Oda 35. bölüm TV 8 canlı izle – 30 Nisan 2021 Cuma tek parça Kırmızı Oda yeni son bölüm izle
Payitaht Abdülhamit 149. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamit son bölüm kesintisiz izle
Payitaht Abdülhamit 149. bölüm izle tek parça! Payitaht Abdülhamit son bölüm kesintisiz izle
Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?
Dexter 9. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter nerede yayınlanacak?

Popüler Haberler

Star TV Akrep dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Son Yaz Canan kimdir? Funda Eryiğit biyografisi
Seni Çok Bekledim dizisi Ayliz (İrem Helvacıoğlu) kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisinde Serkan karakterini Gürkan Güzeyhuz canlandırıyor
Akıncı dizisinde Güneş karakterine Hira Koyuncuoğlu hayat veriyor
Tekel büfeleri açık mı, yasakta büfeler ve tekeller açık mı?
Akrep dizisi Şahin kimdir? Gerçek adı nedir? Taha Baran Özbek nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizi oyuncusu Yağmur kimdir? Hafsanur Sancaktutan hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin biyografisi
Akrep dizisi Duru kimdir? Aslı Melisa Uzun'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisinde Akrep karakterine Yusuf Çim hayat veriyor
Canlı izle Fatih Karagümrük Antalyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Karagümrük Antalya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 28 Nisan 2021
Yasak Elma dizisinin Mahmut'u Mert Altınışık'ın hayat hikayesi!
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Akıncı dizisi Aylin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Didem İnselel kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramazan ayı 19. gece namazı nasıl kılınır? Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Nadir Bey karakteri Kimdir? Sifu Salman Ataş dizideki rolü ve hayatı
Seni Çok Bekledim dizisindeki Selahattin karakteri Kimdir? Caner Şahin dizideki rolü ve hayatı
Kırmızı Oda dizisi Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Baran Can Eraslan kimdir?
Akıncı dizisi Komiser Cüneyt’i kim canlandırıyor? Yılmaz Bayraktar'ın biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.