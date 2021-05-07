Son Yaz bu akşam neden yok?

Ali Atay, Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Hafsanr Sancaktutan'ın başrollerinde yer aldığı dizi Son yaz dizisinde korona virüs alarmı verildi.

Merakla takip edilen dizi yıldızlarından Hafsanur Sancktutan, Ali Atay ile bazı set çalışanlarının korona testleri pozitif çıkması sebebiyle çekimlere ara verildi. Dizide çıkan korona virüs alarmından sonra dizinin bu hafta ekranlarda olup olmayacağı merak edildi.

Yeni bölüm açıklaması

FOX Tv'de yayınlanan Son Yaz dizisinin resmi sosyal medya hesabından 7 Mayıs 2021 tarihinde ekranlarda olması beklenen dizinin 19. bölümü ile ilgili şu açıklama paylaşıldı:

“Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız.”

O3 Medya'nın yapımcılığını yaptığı dizi Son Yaz'ın 19. yeni bölümünün 14 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor.

Son Yaz son bölümde neler oldu?

Akgün, Gökhan’ın abisi olmamasıdan şüphe edip, onu hastanelik edecek kadar dövdüğü için çok pişman olmuştur. Gökhan’ın onu hiç affetmeyeceğini düşünür ve kendini bir şekilde affettirmek istemektedir. Bunun için Gökhan’ın el konulan arabasını geri almaya çalışacaktır. Soner ve Eray da Akgün’e yardım edeceklerdir. Diğer yandan Yağmur, Gökhan’ı Akgün’le ilgili yumuşatmak için karşısına çıkar. Gökhan, Yağmur ve Akgün arasındaki bağın güçlü olduğunu fark eder ve bunu iyi karşılamaz. Gökhan’ın Akgün’ü yalnızlaştırmak için yapacağı hamle, Yağmur’un Akgün’le olan bağını sorgulamasına yol açarken, Akgün de Gökhan’ın samimiyetinden şüphe edip sorgulamaya başlayacaktır.

Selim, Fatih’i gözaltında tutmuş olsa da Serap’ın tanıklığı Fatih’in tutuklanmasını zor hale getirir fakat Selim’in hamleleri henüz bitmiş değildir. Selim ve Canan, ilişkilerini herkesten gizli yaşamaya başlarlar. Selim, elde ettiği ikinci şansını mahvetmemek için kararlıdır.

Akgün’ün babası 12 yaşındaki doğum gününde tutuklandığı gün Akgün, artık doğum gününü kutlamamaya yemin etmiştir. 21 yaşına girerken kendisini yıllar sonra bir ailenin parçası gibi gören Akgün, yaşamı ve tercihleriyle ilgili bir yol ayrımına gelir. Yeni yaşında hayatın siyah ve beyazdan ibaret olmadığının farkına varacak ve doğum gününü kendisini en iyi hissettiği yerde kutlayacaktır.