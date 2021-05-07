Son Yaz bu akşam neden yok? 7 Mayıs 2021 Son Yaz var mı, yeni bölüm ne zaman?

Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay ve Funda Eryiğit'in başrollerinde yer aldığı Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanmıyor.Dizi yerine Bir Aşk İki Hayat isimli film yer alıyor. FOX TV yayın akışında da yer alan filmle birlikte Son Yaz dizisinin neden olmadığı merak edildi. Son yaz dizisi bu akşam neden yayınlanmıyor?

Son Yaz neden yok?

Son Yaz dizisinden konu ile ilgili açıklama geldi. Dizinin ekranlarda olmayacağını duyuran ekip, “Sevgili Son Yaz Ailesi, Setimizde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle, bu hafta ne yazık ki, dizimizin yeni bölümünü sizlerle buluşturamayacağız. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.” ifadelerini kullandı.