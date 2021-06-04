İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz hakkında bilgiler

Okuyucuları merakta bırakan Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz hakkında bilgiler haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 04.06.2021 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:21
Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz hakkında bilgiler
Takip Et:

Yakında Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Son Yaz dizisinde Akgün karakterine hayat verecek olan Alperen Duymaz merak konusu oldu. Oyuncunun canlandırdığı karakter hakkında hayranları bilgi almak istiyor.

Son Yaz Dizisi Akgün Karakteri

Akgün, suç dünyasında yaşamış genç bir adamdır. Akgün, son derece tehlikeli ve sorunlu bir yapıya sahip olmasının yanı sıra oldukça duygusal bir yapıdadır. Yağmur'a çok aşıktır. Savcı Selim, bir gün Akgün'ü ailesinin yanına İzmir'e götürmek zorunda kalır. Akgün'ün hayatı alt üst olacak ve tüm hayatı değişecektir.

Alperen Duymaz Kimdir?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 Ankara doğumludur ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarından mezun olmuştur. 2015 yılından beri oyunculukla ilgilenmektedir. Oyuncu olmasının yanı sıra modellikle de uğraşmaktadır. Bu zamana kadar dahil olduğu dizilerin neredeyse tamamında başrol olarak rol almıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2015’de Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Cesur karakteriyle kazanmıştır.

Alperen Duymaz’ın Rol Aldığı Diziler

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)

2015 – Acı Aşk (Ali)

2016 – Bodrum Masalı (Ateş)

2018 – Çukur (Amir Emrah)

2018 – Çarpışma (Kerem)

2020 – Zemheri (Ayaz)

2020 – Son Yaz (Akgün)

Alperen Duymaz Resmi İnstagram Hesabı

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz İnstagram hesabından dikkatleri üzerine çekiyor. Hesabından sık sık paylaşımlar yapan oyuncunun 167 gönderi ve 2 milyonun üzerinde takipçiye sahip. İnstagram hesabı kullanıcı adı: @alperenduymaz

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvDiziAkgünAlperen DuymazSon Yaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel yaşı ve oynadığı diziler
Payitaht Abdülhamid Saliha Sultan karakterini kim canlandırıyor? Vildan Atasever kimdir?
Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz hakkında bilgiler
Seni Çok Bekledim Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi hakkında bilgiler
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz hakkında bilgiler
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bu yıl okullarda takdir teşekkür belgeleri verilecek mi? Karneler internetten mi alınacak?
Acemi Anneler dizisindeki Murat karakteri kimdir?
TJK 4 Haziran 2021 Cuma at yarışı sonuçları
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021
1 Haziran 2021 BİM aktüel ürünleri
Kanal D canlı yayın akışı 4 Haziran 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Defne ile Son Gece dizisi oyuncuları kimlerdir? FOX TV Defne ile Son Gece dizisi konusu ve oyuncuları
Kırmızı Oda dizisinde Galip karakterini Celil Nalçakan canlandırıyor
Kırımızı Oda dizisindeki Tarık karakteri kimdir? Tansel Öngel nereli, yaşı kaç?
Malta'da asgari ücret ne kadardır? Malta yaşam şartları ve market fiyatları 2021
Eminevim kimler faydalanabilir? 2021 Eminevim ile konut taksitleri ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.