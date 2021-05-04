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Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Son Yaz dizisi koronavirüs vakalarıyla sarsıldı. İzleyiciler Son Yaz dizisi neden yok, 7 Mayıs Son Yaz dizisi neden yayınlanmadı sorularının yanıtlarını arıyor.

04 Mayıs 2021 Salı 03:23
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
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Yayınlandığı günden itibaren Türkiye’nin en çok izlenen ve en çok sevilen dizileri arasına girmeyi başaran Son Yaz dizisi 7 Mayıs akşamı yayınlanmadı. Vatandaşlarımız Son Yaz dizisi neden yok, 7 Mayıs Son Yaz dizisi neden yayınlanmadı sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

7 Mayıs Son Yaz Neden Yok?

Son Yaz dizisi 7 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanmayacak. Dizinin 19. bölüm ekranlara gelmeyecek. Son yazisinin sahnelerinin birçoğu İstanbul dışında çekilmektedir. Ekibin elinde stok bölüm olmadığından ve sette koronavirüs vaka sayısının artmasından dolayı Son Yaz çekimlerine ara verilmek zorunda kaldı. Bu açıdan Son Yaz dizisi bu hafta ve ondan sonraki hafta ramazan bayramı nedeniyle iki hafta üst üste yayınlanmayacak.

Koronavirüs salgını maalesef dizi sektörünü olumsuz etkiledi. Dizilerin birçoğu koronavirüs sebebiyle çekimlerini ara vermek zorunda kaldı. Çekimlerini ara veren diziler arasına son yaz dizisi de katıldı. Son yaz dizisi, sette artan koronavirüs vakalarından sonra çekimlerini ara vermek zorunda kaldı. Araya ramazan bayramını girmesiyle beraber dizi iki hafta boyunca yayınlanmayacak.

7 Mayıs 2021 Son Yaz dizisi yeni bölüm yayınlanmadı. Bazı oyunculara koronavirüs bulaştığı söyleniyor. Bu açıdan bayram haftasıyla birlikte Son Yaz dizisi iki hafta üst üste yayınlanmayacak. Şimdiye kadar iyi bir performans sergileyen Son Yaz dizisinin ikinci sezon onayı henüz verilmedi.




Son Güncelleme: 04.05.2021 03:23
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Son YazFox Tv
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