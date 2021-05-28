Son Yaz 20. bölüm fragman izle - Son Yaz 28 Mayıs 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı

Son Yaz 20.bölüm fragmanı izle ile Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Son Yaz yeni bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Başrollerinde Ali Atay ve Alperen Duymaz’ın yer aldığı Son Yaz 20.bölüm fragmanı izle 28 Mayıs Cuma günü yeni bölümüyle FoxTV’de yayınlanacak.

Son Yaz 20.bölüm fragmanı

Son Yaz 20.bölüm canlı yayın 21 Mayıs 2021 Cuma günü Fox TV ekranlarında olacak. Her Cuma saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Son Yaz 20.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 20.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Son Yaz bu hafta yayınlanacak mı, Son Yaz yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. Fox TV yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Son Yaz Cuma günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Son Yaz son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelendikten sonra onu dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu affetmeyeceği düşünen Akgün, kendisini affettirmek için Gökhan’ın arabasını geri almak ister. Soner ve Eray’da bu konuda ona yardım edecektir. Gökhan ise Yağmur ve Akgün arasındaki yakınlıktan hoşlanmadığı için ikilinin arasını bozmak ister. Bu durumu fark eden Akgün, Gökhan’ın samimiyetinden de şüphe etmeye başlar.

Selim Fatih’i gözaltına alınır ancak bu durum Serap’ın tanıklık etmesiyle boşa çıkar. Fatih’in tutuklanması zorlaşır. Ancak Selim kafayı takmış ve yeni hamlelerini hazırlar. Selim Canan ile olan ilişkisini de herkesten saklayarak başlamıştır. Selim evliliğinde bulduğu ikinci şansı iyi kullanmak ister.

21 yaşına basacak olan Akgün ise doğum gününü 12 yaşındayken babasının tutuklanması nedeniyle bu günden itibaren hiç kutlamaz. Akgün 21 yaşında da yeniden bir yol ayrımına gider. Akgün aldığı yeni kararla doğum gününü mutlu olduğu bir yere giderek kutlayacaktır.

Fox TV Son Yaz yeni bölüm fragmanı için tıklayınız…

Son Yaz konusu ne?

İdealist bir Savcı olan Selim Kara, 8 yıl önce bir organize suç lideri olan Selçuk Taşkın’ı cezaevine gönderir. Selçuk Taşkın hapisten çıktıktan sonra Selim Kara’nın karşısına çıkar ve ona reddedemeyeceği bir teklif yapar. Savcı Selim Kara’ya bütün örgütü çökertmesi için yardım edeceğini söyleyen Taşkın, tanıklık yapacaktır. Ancak bunun için Selçuk’un bir şartı vardır. O şartta oğlu Akgün Gökalp’i Selim Kara’nın korumasıdır.

Akgün babasının cezaevine girmesiyle tek başına kalmış ve Savcı ile kalmıştır. Ancak bu durumu kendine yediremeyen Akgün, Savcı’nın evinden kaçar. Evden kaçan Akgün artık tek başına olmasının yanı sıra onu bekleyenlerin kendisini öldürmemesi için hayatta kalmaya çalışacaktır.

Akgün kendini kurtarmanın bir yolunu aradığı sırada tanıdık birini görür. Bu kişi sayesinde işleri yoluna koyabileceğini düşünen Akgün’ün hesapları tutmaz ve işler çığırından çıkar.

Son Yaz oyuncuları kim?

Alperen Duymaz,

Ali Atay,

Funda Eryiğit,

Hafsanur Sancaktutan,

Emre Karayel,

Sinan Tuzcu,

Şebnem Dönmez,

Arif Pişkin,

Sezer Koç.