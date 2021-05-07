Son Yaz 19. bölüm var mı, yok mu, neden yok? 7 Mayıs Son Yaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fox Tv ekranlarının yeni sezon iddialı yapımlarından birisi olan ve başrolünde Ali Atay’ın olduğu Son Yaz dizisinin 19. Bölümü ile ekranlarda olup olmayacağı merak ediliyor. Dizi setlerinde yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle erteleme kararları alınırken setinde koronavirüs çıkan Son Yaz dizisinin ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

7 Mayıs Son Yaz dizisi 19. Bölüm var mı, yok mu?

7 Mayıs Cuma günü 19. Bölümü ile yayınlanması beklenen Son Yaz dizisi yapımcıları tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte dizinin yayınlanmayacağı açıklandı. Dizinin yayınlanmama nedeni olarak sette artan koronavirüs vakaları gösterilirken dizi setine geçici süre ile ara verildiği belirtildi.

Son Yaz yeni bölüm ne zaman?

Dizi yapımcıları 7 Mayıs’ta yayınlanan bölümün erteleme kararını açıklarken aynı zamanda 19. Bölümün ne zaman yayınlanacağını da açıkladı. yapılan açıklamalara göre Son Yaz dizisinin 19. Bölümü 14 Mayıs 2021 tarihinde FOX TV ekranlarında hayranları ile buluşacak denildi.