Son Yaz 19. bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti Fox TV

Fox TV’nin sevilen dizisi Son Yaz 18.bölümüyle nefesler kesti. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizinin 19.yeni bölümü merak konusu oldu.

Son Yaz 19.bölüm fragmanı

Dizinin 19.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Son Yaz 19.yeni bölüm 7 Mayısıs Cuma günü ekranlara gelecek. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında içeriğimize eklenecektir.

Son Yaz konusu ne?

İdealist bir Savcı olan Selim Kara, 8 yıl önce bir organize suç lideri olan Selçuk Taşkın’ı cezaevine gönderir. Selçuk Taşkın hapisten çıktıktan sonra Selim Kara’nın karşısına çıkar ve ona reddedemeyeceği bir teklif yapar. Savcı Selim Kara’ya bütün örgütü çökertmesi için yardım edeceğini söyleyen Taşkın, tanıklık yapacaktır. Ancak bunun için Selçuk’un bir şartı vardır. O şartta oğlu Akgün Gökalp’i Selim Kara’nın korumasıdır.

Akgün babasının cezaevine girmesiyle tek başına kalmış ve Savcı ile kalmıştır. Ancak bu durumu kendine yediremeyen Akgün, Savcı’nın evinden kaçar. Evden kaçan Akgün artık tek başına olmasının yanı sıra onu bekleyenlerin kendisini öldürmemesi için hayatta kalmaya çalışacaktır.

Akgün kendini kurtarmanın bir yolunu aradığı sırada tanıdık birini görür. Bu kişi sayesinde işleri yoluna koyabileceğini düşünen Akgün’ün hesapları tutmaz ve işler çığırından çıkar.

Son Yaz oyuncu kadrosu

Alperen Duymaz,

Ali Atay,

Funda Eryiğit,

Hafsanur Sancaktutan,

Emre Karayel,

Sinan Tuzcu,

Şebnem Dönmez,

Arif Pişkin,

Sezer Koç.