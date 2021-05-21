Son Yaz 19. Bölüm Fox TV canlı izle – 21 Mayıs 2021 Cuma tek parça Son Yaz yeni son bölüm izle

Fox TV ekranlarının yeni sezona damga vuran dizisi Son Yaz yeni bölüm canlı yayın full hd olarak ekranlara geliyor. Her hafta Cuma akşamları yayınlanan Son Yaz 19.yeni bölümüyle 21 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek. Başrollerinde Ali Atay, Alperen Duymaz gibi isimlerin yer aldığı Son Yaz yeni bölüm canlı izle olarak Fox TV’den izleyici karşısına çıkacak.

Son Yaz 19.son bölüm canlı izle tek parça olarak 21 Mayıs Cuma akşam 20:00’de Fox TV’de.

Son Yaz son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Akgün, Gökhan’ın abisi olmadığından şüphelendikten sonra onu dövdüğü için çok pişmandır. Gökhan’ın onu affetmeyeceği düşünen Akgün, kendisini affettirmek için Gökhan’ın arabasını geri almak ister. Soner ve Eray’da bu konuda ona yardım edecektir. Gökhan ise Yağmur ve Akgün arasındaki yakınlıktan hoşlanmadığı için ikilinin arasını bozmak ister. Bu durumu fark eden Akgün, Gökhan’ın samimiyetinden de şüphe etmeye başlar.

Selim Fatih’i gözaltına alınır ancak bu durum Serap’ın tanıklık etmesiyle boşa çıkar. Fatih’in tutuklanması zorlaşır. Ancak Selim kafayı takmış ve yeni hamlelerini hazırlar. Selim Canan ile olan ilişkisini de herkesten saklayarak başlamıştır. Selim evliliğinde bulduğu ikinci şansı iyi kullanmak ister.

21 yaşına basacak olan Akgün ise doğum gününü 12 yaşındayken babasının tutuklanması nedeniyle bu günden itibaren hiç kutlamaz. Akgün 21 yaşında da yeniden bir yol ayrımına gider. Akgün aldığı yeni kararla doğum gününü mutlu olduğu bir yere giderek kutlayacaktır.

Son Yaz 19.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Son Yaz konusu ne?

İdealist bir Savcı olan Selim Kara, 8 yıl önce bir organize suç lideri olan Selçuk Taşkın’ı cezaevine gönderir. Selçuk Taşkın hapisten çıktıktan sonra Selim Kara’nın karşısına çıkar ve ona reddedemeyeceği bir teklif yapar. Savcı Selim Kara’ya bütün örgütü çökertmesi için yardım edeceğini söyleyen Taşkın, tanıklık yapacaktır. Ancak bunun için Selçuk’un bir şartı vardır. O şartta oğlu Akgün Gökalp’i Selim Kara’nın korumasıdır.

Akgün babasının cezaevine girmesiyle tek başına kalmış ve Savcı ile kalmıştır. Ancak bu durumu kendine yediremeyen Akgün, Savcı’nın evinden kaçar. Evden kaçan Akgün artık tek başına olmasının yanı sıra onu bekleyenlerin kendisini öldürmemesi için hayatta kalmaya çalışacaktır.

Akgün kendini kurtarmanın bir yolunu aradığı sırada tanıdık birini görür. Bu kişi sayesinde işleri yoluna koyabileceğini düşünen Akgün’ün hesapları tutmaz ve işler çığırından çıkar.

Son Yaz oyuncuları kim?

Alperen Duymaz,

Ali Atay,

Funda Eryiğit,

Hafsanur Sancaktutan,

Emre Karayel,

Sinan Tuzcu,

Şebnem Dönmez,

Arif Pişkin,

Sezer Koç.

Son Yaz nerede çekiliyor?

Son Yaz dizisinin çekimleri İstanbul’un farklı bölgelerinde başladı. Ardından çekimler İzmir’e taşındı. Son Yaz dizisinin yeni bölümleri İzmir’in Seferihisar, Urla ve Çeşme gibi ilçelerinde gerçekleştirilmektedir.

Son Yaz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Son Yaz dizisi her hafta Cuma akşamları yeni bölümleriyle yayınlanıyor. Son Yaz 19.yeni bölüm 21 Mayıs Cuma akşamı 20:00’de Fox TV’den yayınlanacak.