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Son Yaz 14 Mayıs Cuma neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Son Yaz dizisi her Cuma Fox ekranlarına gelmektedir. Dizinin en son 18.bölümü ekranlara geldi. Dizinin 19.bölümü 14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmeyecek. Seyirciler, Son Yaz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırmaktadır. Son Yaz dizisi 14 Mayıs Cuma neden yayınlanmıyor? Son Yaz dizisi 19.bölüm ne zaman? İşte Son Yaz dizisinin 19.bölümünün yayın tarihi...

14 Mayıs 2021 Cuma 15:18
Son Yaz 14 Mayıs Cuma neden yok, yeni bölüm ne zaman?
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  Son Yaz dizisinde Ali Atay ve Alperen Solmaz gibi isimler yer almaktadır. Son Yaz dizisinin 18.bölümü 7 Mayıs Cuma günü Fox'ta ekranlara geldi. Akgün'e Soner ve Eray yardım edecek. Yağmur, Gökhan  ve Akgün'ün arasını yumuşatmaya çalışmaktadır. Son Yaz dizisi reyting sıralamalarında rekor kırmaya devam etmektedir. Dizinin 19.bölümü 14 Mayıs Cuma günü yayınlanması bekleniyordu. Son Yaz dizisi 14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmeyecek.  Son Yaz dizisi neden 14 Mayıs Cuma günü yok ?

Son Yaz dizisi

Son Yaz dizisinin 19.bölümü Ramazan Bayramı’ndan dolayı 14 Mayıs Cuma günü ekranlara gelmeyecek. Dizinin 19.bölümü 21 Mayıs Cuma günü yayınlanacak.

14 Mayıs Cuma günü Son Yaz dizisinin yerine Petrol Sevdası isimli film gelecek.

Son Yaz dizisinin 19 .bölüm fragmanı  yayınlandı. Son Yaz dizisi 21 Mayıs Cuma günü kaldığı yerden devam edecek.


Son Güncelleme: 14.05.2021 15:18
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