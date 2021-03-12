İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Son Yaz 11. bölüm izle - 12 Mart Cuma Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Sevilen dizi son yaz bu akşam 11. Bölümüyle ekranlara yansıyacak. Dizi geçen hafta nefes kesecek bir sahneyle bitmişti. Yayınlanan fragmana bakınca olayların daha çok kızışacağı da ortada. Bu akşam yayınlanacak yeni bölüm izleme linki haberimizin içeriğinde.

12 Mart 2021 Cuma 22:15
Son Yaz 11. bölüm izle - 12 Mart Cuma Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle
Takip Et:

Her Cuma FOX TV’nin ekranlarını süsleyen son yaz dizisi bu akşam 11. Bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkmayı hazırlanıyor. Son Yaz, O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Burak Arlıer’in yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın gibi ünlü oyuncular yer almakta.

Fragmanda yayınlanmış olan sahnelere göre yeni bölümde Akgün’e yeni komplo ile karşı karşıya kalacak. Savcı Selim'i ortadan kaldırmak isteyen düşmanları, Akgün'ün silahıyla Selim Kara'ya suikast düzenlemekte. Akgün ise Savcı'yı kurtarmaya çalışacak ama başarılı olamayacak.

 Son Yaz 11. bölüm izleme linki haberimizde...

https://www.fox.com.tr/Son-Yaz

Son yaz 11. bölümde neler olacak?

 

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele görüyor bunun üzerine tabi ki Akgün’e daha farklı bir şekilde davranacak. Akgün’ün babasıyla konuşup gitmesine ikna etmeye çalışır. Fakat burada Selim’in asıl derdi yağmurudur. Kızının Akgün’ün peşinde olması çiftin arasına buzlar girmesine sebebiyet verecektir.

Düşmanları tarafından Akgün'e kurulan suikast yapılmaya başlanmıştır. Akgün silahıyla savcıyı vuracaklar ve Akgün vurmuş gibi gösterip aralarındaki bağlantıyı ortaya çıkarmayı amaç edinmişlerdir. Fakat zeki olan savcı bu durumu anlar ve Akgün’ü kurtarmaya çalışır. Akgün ise Selim’i kurtarmaya çalışır ama ikisi içinde çok geç durumlar olmuştur.

 

 

 




Son Güncelleme: 12.03.2021 22:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanSonyazYağmurSavcıselimAkgünAliatay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Erol Avukat Hülya Kuran kimdir? Hülya Kuran kaç yaşında, nerelidir?
Esra Erol Avukat Hülya Kuran kimdir? Hülya Kuran kaç yaşında, nerelidir?
Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Payitaht Abdülhamid 142. bölüm izle - 12 Mart Cuma Payitaht Abdülhamid son bölüm TRT canlı izle
Payitaht Abdülhamid 142. bölüm izle - 12 Mart Cuma Payitaht Abdülhamid son bölüm TRT canlı izle
Yaralı Kalbim 37. bölüm fragmanı 13 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 37. bölüm fragmanı 13 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Konuşanlar Cansu kimdir? Konuşanlar Cansu Instagram hesabı
Konuşanlar Cansu kimdir? Konuşanlar Cansu Instagram hesabı

Popüler Haberler

Son Yaz 11. bölüm izle - 12 Mart Cuma Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle
Esra Erol Avukat Hülya Kuran kimdir? Hülya Kuran kaç yaşında, nerelidir?
18 Mart okullar tatil mi? Perşembe günü yarım gün mü?
Kırmızı Oda 28. bölüm izle - 12 Mart Cuma Kırmızı Oda son bölüm TV8 canlı izle
AÖF sınavları online olarak mı yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri belli oldu
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan neden oynamıyor, sakat mı?
Şırdancı Bedo nerdedir? Twitter Şırdancı Bedo Yalnız Değildir paylaşımları ile çalkalanıyor!
7060 numarası kime ait, kimin, neden arar?
Kağıttan Hayatlar filmi konusu ve oyuncu kadrosu
2021 AÖL 2.Dönem çevirimiçi online sınav giriş ekranı
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Rüyada civciv görmek neye işaret eder? Rüyada civciv görmenin anlamları ve yorumları
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe karakteri kimdir? Açelya Devrim Yılhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sürekli iş göremezlik ödenek geliri ne zaman kesilir? 2021
EYT yasası çıkarsa kimleri kapsar? 2021
2021 Nevruz baryramı ne zaman, hangi gün ayın kaçında?
Canlı izle İstanbul Başakşehir Beşiktaş Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Başakşehir maçı Selçuk Sports Netspor izle
İBB Başakşehir Beşiktaş maç özeti ve golleri izle - Bein Sports BJK 3 - 2 Başakşehir geniş özeti ve golleri
Mağarada birlikte olan çiftte baskın yapıp tehditle tecavüz etmek istediler! Magandalar mağarada genç kızı böyle tehdit etti
14 Mart resimli ve anlamlı Tıp Bayramı mesajları
Akıncı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? ATV yeni dizisi Akıncı'nun reyting oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.