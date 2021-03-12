Son Yaz 11. bölüm izle - 12 Mart Cuma Son Yaz son bölüm Fox TV canlı izle

Her Cuma FOX TV’nin ekranlarını süsleyen son yaz dizisi bu akşam 11. Bölümüyle sevenlerinin karşısına çıkmayı hazırlanıyor. Son Yaz, O3 Medya imzalı, yönetmeliğini Burak Arlıer’in yaptığı, Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç'in birlikte senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın gibi ünlü oyuncular yer almakta.

Fragmanda yayınlanmış olan sahnelere göre yeni bölümde Akgün’e yeni komplo ile karşı karşıya kalacak. Savcı Selim'i ortadan kaldırmak isteyen düşmanları, Akgün'ün silahıyla Selim Kara'ya suikast düzenlemekte. Akgün ise Savcı'yı kurtarmaya çalışacak ama başarılı olamayacak.

Son Yaz 11. bölüm izleme linki haberimizde...

https://www.fox.com.tr/Son-Yaz

Son yaz 11. bölümde neler olacak?

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele görüyor bunun üzerine tabi ki Akgün’e daha farklı bir şekilde davranacak. Akgün’ün babasıyla konuşup gitmesine ikna etmeye çalışır. Fakat burada Selim’in asıl derdi yağmurudur. Kızının Akgün’ün peşinde olması çiftin arasına buzlar girmesine sebebiyet verecektir.

Düşmanları tarafından Akgün'e kurulan suikast yapılmaya başlanmıştır. Akgün silahıyla savcıyı vuracaklar ve Akgün vurmuş gibi gösterip aralarındaki bağlantıyı ortaya çıkarmayı amaç edinmişlerdir. Fakat zeki olan savcı bu durumu anlar ve Akgün’ü kurtarmaya çalışır. Akgün ise Selim’i kurtarmaya çalışır ama ikisi içinde çok geç durumlar olmuştur.