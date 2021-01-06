Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Vizyona girdiği dönem milyonlarca kişi tarafından izlenen Son Şans filmi TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak.

Son Şans konusu

Son Şans oyuncuları

Billy Hope isimli boksörün kariyerinin en iyi dönemine hazırlandığı sırada karısının trajik şekilde ölmesiyle her şey alt üst olur. Billy karısının ölümünün ardından alkol ve uyuşturucu batağına saplanır. Alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle kızının velayetini de kaptıran Billy artık en dibi görmüştür. Tam her şey bitti derken eski bir boksör olan Tick ile tanışan Billy, ondan kendisini eğitmesini ister. Tick, boks eğitiminin yanı sıra onu ruhsal olarak iyi eder. Billy hızlı bir şekilde toparlanma yoluna girer ve boks kariyerine geri dönerken kızını da geri almak için mücadele verir.

Son Şans filmin başrollerinde Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, Naomie Harris, 50 Cent ve Forest Whitaker gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Antoine Fuqua üstlenmişti.