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Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarında Son Şans filmi yayınlanacak. 2015 yılında vizyona giren ve çok beğenilen film televizyon izleyicisinin karşısına çıkacak. İzleyiciler Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:39
Son Şans filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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Vizyona girdiği dönem milyonlarca kişi tarafından izlenen Son Şans filmi TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak.

Son Şans konusu

Billy Hope isimli boksörün kariyerinin en iyi dönemine hazırlandığı sırada karısının trajik şekilde ölmesiyle her şey alt üst olur. Billy karısının ölümünün ardından alkol ve uyuşturucu batağına saplanır. Alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle kızının velayetini de kaptıran Billy artık en dibi görmüştür. Tam her şey bitti derken eski bir boksör olan Tick ile tanışan Billy, ondan kendisini eğitmesini ister. Tick, boks eğitiminin yanı sıra onu ruhsal olarak iyi eder. Billy hızlı bir şekilde toparlanma yoluna girer ve boks kariyerine geri dönerken kızını da geri almak için mücadele verir.

Son Şans oyuncuları

Son Şans filmin başrollerinde Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, Naomie Harris, 50 Cent ve Forest Whitaker gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Antoine Fuqua üstlenmişti.



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:39
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Son şansFilmTrt 1
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