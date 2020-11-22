Son Şaka filminin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Son Şaka filminin konusu, oyuncu kadrosu ve ne zaman vizyona gireceği merak edilmektedir. Film komedi türünde olacak ve ilerleyen zamanlarda seyirciyle buluşacaktır.

Yapımcı koltuğunda Two Yapım, yönetmen koltuğundaysa M. Erkam Bülbül’ün yer aldığı, Fatih Mutlu’nun senaryosunu yazdığı film izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek.

Son Şaka Filmi Konusu

Tanınan radyocu Serdar Gökalp’ın âşık olduğu Ayşen ile yaşadığı komik ve bir o kadar da dram dolu hikayesi yakında izleyicilerle olacak.

Son Şaka Başlama Tarihi – Ne Zaman Vizyona Girdi?

Komedi filmi olan Son Şaka 6 kasım Cuma günü gösterime sunuldu. Komedi filmi arayan kişiler bu film tam size göre.

Filmin Oyuncu Kadrosu

Serdar Gökalp (Serdar)

Ege Kökenli (Ayşen)

Gökay Müftüoğlu (Yusuf)

Perihan Ünlücan (Derya)

Bülent Alkış (Jilet Mehmet)

Özer Arslan (Erol)

Kemal Başar (Komutan)

Osman Doğan (Metin)

Hikmet Körmükçü (Tuğçe Hanım)

Son Şaka filminde yer alan oyuncular ve filmin konusu hakkında sizleri bilgilendirdik. Son olarak Son Şaka filminin fragmanıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler.