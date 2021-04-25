Son dönemin başarılı ismi Doğu Demirkol kimdir?

Son dönemlerin parlayan yıldızı Doğu Demirkol adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor. Genç oyuncunun Arda’nın mutfağı programına konuk olacağı haberinden sonra Doğu Demirkol kimdir soruları oldukça merak edildi.

Doğu Demirkol kimdir?

Hem komedi de hem dramda başarısını kanıtlayan genç oyuncu Doğu Demirkol yer aldığı yapımlarda gösterdiği performanslarda adından bahsettirmeye devam ediyor.adlı filmde dramı, TRT’de yayınlanandizisinde komediyi, birbirinden farklı iki türde elde ettiği başarıya önektir. Peki kimdir Doğu Demirkol?

6 Eylül 1985 doğumlu oyuncu Ankara doğumludur. Tam adı Aydın Doğu Demirkol’dur. Cerrah bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olan Doğu Demirkol ilk kez Youtube’de izleyicinin dikkatini çekmiştir. Ardından Yetenek Sizsiniz ’de şansını denemiş ancak finale kalamamıştır. Üniversite’de bilgisayar mühendisliği okuyan Demirkol içinde hep oyuncu olma isteğini taşımıştır. Bu yüzden şansını pek çok yerde denemiştir. BKM Sahne’de Açık Mikrofon isimli programda bir gösteri sergilemiştir. Bu performansı seyircinin oldukça hoşuna gitmiştir ve Youtube izlenmeleri de böylece artmaya başlamıştır. Ardından filmlerde oynamaya başlamıştır. Ali Atay’ın Ölümlü Dünya filminde yer almış ve oldukça beğenilmiştir.

Ardından Nuri Bilge Ceylan imzalı Ahlat Ağacı’nda hayat verdiği Sinan karakteriyle dramdaki başarısını da kanıtlamıştır. Son olarak ise bambaşka bir alanda izleyicisinin karşısına tekrar çıktı ve 2021 Ocak’ta Mustafa Sandal’la Tekrar isimli single çalışmasında düet yapmıştır.