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Son Darbe filmi konusu ne? Son Darbe filmi oyuncuları ve konusu

Vizyona girdiği dönem çok beğenilen Son Darbe filmi televizyon ekranlarına geliyor. Film severler Son Darbe filmi konusu ne, Son Darbe filmi oyuncuları kim sorularını araştırıyor. Son Darbe filmi bu akşam Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:41
Son Darbe filmi konusu ne? Son Darbe filmi oyuncuları ve konusu
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2018 yılında vizyona giren Son Darbe filmi bu akşam televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Son Darbe filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusuyla dikkat çeken film yayınlandığı dönem çok beğenilmişti.

Son Darbe filmi konusu ne?

Eski bir asker olan Michael Knox, yeğeniyle birlikte maç izlemek için West Ham Stadı’na gider. Takımlarını destekleyen ikili çok heyecanlıdır. Ancak maçın başlamasının ardından gelen telefonla stattaki herkesin hayatı kabusa döner. Telefonun diğer ucundaki teröristler stadı kontrol altına alır. Eğer isteklerini yapmazlarsa stadı patlatacaklardır. Aynı zamanda teröristler Michael’in yeğenini kaçırmıştır. Çocuk için fidye isteyen teröristler maçın bitimine kadar süre verir.

Son Darbe filmi oyuncuları

Dave Bautista

Pierce Brosnan

Ray Stevenson

Amit Shah

Julian Cheung

Lucy Gaskell

Aaron McCusker



Son Güncelleme: 30.05.2021 19:41
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