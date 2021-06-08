Solos dizisinin konusu ve oyuncuları

Amazon Prime Video'nun yüksek bütçeli antoloji dizisi Solos, kısa süre önce platformda kullanıma sunuldu. David Weil tarafından yaratılan bir dizi; Anne Hathaway film endüstrisinde günümüzün önde gelen isimlerinden biri ve Anthony Mackie , Helen Mirren , Uzo Aduba, Constance Wu, Nicole Behaire, Dan Stevens ve Morgan Freeman 7 Bölüm toplam 7 farklı hikaye içeriyor.

Pandemi sonrası dönemde Solos, günümüzde de geçerliliğini koruyan ideal bir seri haline geldi. Şu anda kendimizi kaybettiğimiz, belli etkenlerle içten kavga ettiğimiz ve hayallerimizi geciktirdiğimiz bir dönemde duygusal ve fiziksel yorgunluğumuz kaçınılmaz bir gerçek olarak kabul ediliyor. Solos aynı zamanda yedi farklı insanı merkeze getirdi ve onu yutarak, korkudan ve hayal edilemeyen bireylerden kurtulamayan kişilerarası ilişkilerde değişimler başlattı.

Solos dizisi

Öneğin, Anne Hathaway'in oynadığı ilk bölüm, Leah adlı genç bir kadının zaman yolculuğu hakkındadır. Amacı, zamanda ilerlemek ve şu anda büyük bir hastalıkla uğraşan annesine yardım etmektir. Geçmişte Leah, şimdi Leah ve gelecekte Leah ile görüntülü sohbetlerin ardından dramatik sahneler gelişmeye devam ediyor.

İkinci bölüm Tom's-Anthony Mackie'de işlendi. Tom şirketten kendi kopyasını sipariş etti. Onunla iç savaşı göz ardı edilmese de, acıları ve pişmanlıkları ortaya çıktı.

Solos'u son aylarda yayınlanan dizinin en yaratıcı dizisi olarak kabul edilmektedir. Büyüleyici görsel efektler, hatta bazen tatsız hikayeler; çektiği görüntüler, son birkaç ay içerisinde dikkat çeken yapımlar arasında aday olarak kullanılabilir. Ancak bu başarının en büyük payı hikayeyi yaşatan oyunculardır.

Dizinin IMDb puanı 5,5 olarak karşımıza çıkmaktadır. Solos dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Morgan Freeman – Stuart

Dan Stevens – Otto

Uzo Aduba – Sasha

Nicole Beharie – Nera

Anne Hathaway – Leah

Anthony Mackie – Tom

Helen Mirren – Peg

Constance Wu – Jenny