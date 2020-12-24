Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

2021 yılında ekranlara gelecek olan Sol Yaz dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanı büyük beğeni toplayan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu dikkatleri çekti.

Sol Yaz konusu

Dizide idealist bir Savcı olan Selim Kara, 8 yıl önce hapse gönderdiği suç lideri Selçuk Taşkın ile bir anlaşma yapar. Selçuk Taşkın Selim Kara’ya bir teklifte bulunur ve Selim Kara bu telifi geri çeviremez.

Dizinin çekimleri İzmir’in Çeşme ve Alaçatı ilçelerinde hazırlanan özel mekanlarda çekiliyor. Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Alperen Duymaz – Akgün

Ali Atay - Selim Kara

Funda Eryiğit

Hafsanur Sancaktutan

Emre Karayel

Şebnem Dönmez

Sarp İkiler

Arif Pişkin