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Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Star TV ekranların yeni dizisi Sol Yaz 2021 yılında izleyici karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı.

24 Aralık 2020 Perşembe 02:21
Sol Yaz dizisinin 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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2021 yılında ekranlara gelecek olan Sol Yaz dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanı büyük beğeni toplayan dizinin konusu ve oyuncu kadrosu dikkatleri çekti.

Sol Yaz konusu

Dizide idealist bir Savcı olan Selim Kara, 8 yıl önce hapse gönderdiği suç lideri Selçuk Taşkın ile bir anlaşma yapar. Selçuk Taşkın Selim Kara’ya bir teklifte bulunur ve Selim Kara bu telifi geri çeviremez.

Dizinin çekimleri İzmir’in Çeşme ve Alaçatı ilçelerinde hazırlanan özel mekanlarda çekiliyor. Dizide yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler ise şu şekilde;

Alperen Duymaz – Akgün

Ali Atay - Selim Kara

Funda Eryiğit

Hafsanur Sancaktutan

Emre Karayel

Şebnem Dönmez

Sarp İkiler

Arif Pişkin




Son Güncelleme: 24.12.2020 02:21
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DiziSol Yaz
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