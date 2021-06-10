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Sol Yanım Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz biyografisi

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Sol Yanım Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz biyografisi hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 10 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimize göz aratak Sol Yanım Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz biyografisi hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 19:41
Sol Yanım Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz biyografisi
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Star TV ekranlarında yayınlanmasına sayılı günler kalan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Kadrosunda Tolga Mendi, Özge Yağız, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi oyuncuların yer aldığı dizide daha önce Leke dizisinde izlediğimiz Tuğçe Açıkgöz de çıkış yapma şansı bulacak.

Sol Yanım Zeynep kimdir?

Zeynep karakteri oldukça zengin bir ailenin kızıdır. Hırslı ve sivri dilli Zeynep, birçok erkeğin hayallerini süsleyecek güzellikte olsa da aradığı aşkı bulamamıştır. Biricik’in en yakın arkadaşı olan Zeynep, hırsı yüzünden kontrolünü kaybeder ve arkadaşlarının canını yaktığını hiçbir zaman fark etmez.

Tuğçe Açıkgöz kimdir?

Dizide Zeynep karakterini Tuğçe Açıkgöz canlandırmaktadır. 10 Şubat 1993 tarihinde Ankara’da doğmuştur. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan oyuncu, lise döneminden itibaren İstanbul Büyükşehir Tiyatrolarında ve Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitim almıştır. Düzgün Türkçesi ve diksiyonuyla dikkat çeken Açıkgöz, bir dönem radyo sunuculuğu da yapmıştır.

Tuğçe Açıkgöz’ün rol aldığı yapımlar

Sol Yanım

Leke

Baba Mirası

Babam Geri Döndü

Yaz’ın Öyküsü

Alev

Ağlama Ne Olur

Vatan Sağolsun

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
ZeynepSol YanımTuğçe Açıkgöz
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