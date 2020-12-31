İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Sol Yanım Selim kimdir? Tolga Mendi biyografisi

Gündemde halen yer almaya devam eden Sol Yanım Selim kimdir? Tolga Mendi biyografisi haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 31 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:21
Sol Yanım Selim kimdir? Tolga Mendi biyografisi
Takip Et:

Star TV ekranlarına gelmek için gün sayan ‘Sol Yanım’ dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çekimleri devam eden dizinin karakterlerinden biri olan Selim, Serra ile yaşayacağı aşkla diziye damga vuracak. Dizide olayların büyük bir kısmı bu çift arasındaki aşk ile dönecek.

Sol Yanım dizisi Selim kimdir?

Sol Yanım dizisinde yer alan Selim karakteri, dizinin erkek başrolüdür. Sol Yanım’da Selim karakterini genç oyuncu Tolga Mendi canlandırıyor. Tolga Mendi 23 Mart 1993 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan oyuncu, Craft Tiyatro’da oyunculuk eğitimi almıştır. Genç oyuncu ilk ekran deneyimini 2015 yılında yer aldığı Acı Aşk dizisinde yaşamıştır. Tolga Mendi 2016 yılında Rüzgarın Kalbi, 2017’de Yeni Gelin dizilerinde de rol almıştır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SelimSol YanımTolga Mendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Haminne karakteri kimdir?
Sol Yanım Selim kimdir? Tolga Mendi biyografisi
Sol Yanım dizisi Haydar kimdir? Haydar Köyel hakkında bilgiler
O Ses Türkiye yılbaşı Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi Nazlım kimdir? Feyza Civelek'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Güldür Güldür Show İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler
NASA 'dan son dakika açıklaması: Dünyaya yaklaşan göktaşı vurulacak
Günlük burç yorumları 12 Kasım Salı - Astrolojik günlük falınız bugün sizin için neler söylüyor?
Yeni Askerlik Sistemi Ne Zaman Yasalaşacak? Hangi Tarihte Yürürlüğe Girecek? Yeni Askerlik Sistemi Son Durum ve Gelişmeleri
Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda yayınlanacak?
Gelinim Mutfakta MUZLU RULO PASTA Nasıl yapılır? Muzlu rulo pasta malzemeleri
2020 Milli Piyango kazanan numaralar neydi, hangi bilete, kime çıkmıştı?
FOX TV Şahane Hayaller filmi konusu ve oyuncuları
31 Aralık yılbaşı akşamı nar kırma anlamı nedir?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk karakteri kimdir? Cengiz Tangör'un hayatı ve yer aldığı diziler
2021 Şampanya fiyatları ne kadar oldu?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.