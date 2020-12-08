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Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut hakkında bilgiler

Tanıtım fragmanlarıyla ilgi toplayan Sol Yanım dizisinin öne çıkan karakterleri arasında Nil bulunuyor. İşte Nil karakterini canlandıran Deniz Barut hakkında bilgiler.

08 Aralık 2020 Salı 20:49
Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut hakkında bilgiler
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Kısa bir süre önce 4. tanıtımı yayınlanan Sol Yanım dizisinin öne çıkan karakterleri arasında Nil bulunuyor. Dizide güzelliği ve dikkat çeken karakterlerinden Nil, izleyiciler tarafından da araştırılıyor.

Sol Yanım Nil kimdir?

İhsan Kutlusay’ın kızı olan Nil, güzelliği ve iyi niyetiyle öne çıkıyor. Deniz Barut’un hayat verdiği karakter, karakteristik özellikleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sol Yanım Deniz Barut kimdir?

19 Mayısıs 1983’te Denizli’de dünyaya gelen Barut, Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan Barut, Kaybolan Yıllar, Elveda Hayat,  Lale Devri, Anneler ve Kızları ve Avlu’da rol almıştır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 20:49
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımDeniz Barut Kimdir
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