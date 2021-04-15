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Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut biyografisi

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut biyografisi haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 15.04.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

15 Nisan 2021 Perşembe 19:41
Sol Yanım Nil kimdir? Deniz Barut biyografisi
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Kısa bir süre önce 4. tanıtımı yayınlanan Sol Yanım dizisinin öne çıkan karakterleri arasında Nil bulunuyor. Dizide güzelliği ve dikkat çeken karakterlerinden Nil, izleyiciler tarafından da araştırılıyor.

Sol Yanım Nil kimdir?

İhsan Kutlusay’ın kızı olan Nil, güzelliği ve iyi niyetiyle öne çıkıyor. Deniz Barut’un hayat verdiği karakter, karakteristik özellikleriyle de izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

Sol Yanım Deniz Barut kimdir?

19 Mayısıs 1983’te Denizli’de dünyaya gelen Barut, Ege Üniversitesi Spor Akademisi’nden mezun olmuştur. 1997 yılında katıldığı güzellik yarışmasında ikinci olan Barut, Kaybolan Yıllar, Elveda Hayat,  Lale Devri, Anneler ve Kızları ve Avlu’da rol almıştır.



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:41
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Deniz Barut KimdirSol Yanım
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