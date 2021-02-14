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Sol Yanım neden final yapıyor? Sol Yanım dizisi final kararı aldı!

Sol Yanım dizisinin final yapacağı açıklandıktan sonra pek çok dizi hayranı araştırmalarına hız verdi. Dizi hayranları, Sol Yanım neden final yapıyor? sorusunu araştırmaya başladı.

14 Şubat 2021 Pazar 17:38
Sol Yanım neden final yapıyor? Sol Yanım dizisi final kararı aldı!
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Star TV ekranlarında yayınlanan ve sevilen bir dizi haline gelen Sol Yanım dizisinin ne zaman final yapacağı merak ediliyor. Yayınlandığı gün nedeniyle reytinglerinde düşüş yaşanan ve beklenileni veremeyen Sol Yanım dizisinin final kararı sonrasında dizi hayranları araştırmaya başladı.

24 Şubat 2021 tarihinde 13. Bölüm ile final kararı alan ve final yapmasına kesin gözü ile bakılan Sol Yanım dizisi finali ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı.

Sol Yanım neden final kararı aldı?

Yapımcılığı BKM tarafından yapılan Sol Yanım dizisi Star TV ile 13 bölümlük sözleşme imzalamıştı. 10 Şubat Çarşamba günü yayınlanan son bölümü ile reytingleri değerlendirilmeye alınan dizinin reytinglerinden memnun olmadığı araştırıldı. Total reyting grubunda ilk 25’e giremeyen Sol Yanım dizisi ulusal kanallarda en düşük ücretlendirme ile satılıyor.

Düşük bütçeli bir dizi olan Sol Yanım 13 bölümlük sözleşmesi eğer reytingleri yüksek olsaydı devam edeceği belirtilirken dizinin çok düşük olduğu açıklanan reytingleri sonrasında final yapacağı belirtildi. Çarşamba günü Sadakatsiz ve Kuruluş Osman dizileri reytingleri alırken Sol Yanım’ın her hafta reyting düşüşü yaşadığı belirtildi.

Sol Yanım final algısı dizinin sonu oldu

Dizinin aldığı kötü reytingler sonrasında 5. Bölümde final yapacağı söylentileri ortaya atılırken ortaya çıkan söylentiler sonrasında dizi her hafta reyting kaybetmeye başladı. BKM Star Tv ile 13 bölümlük sözleşme imzalamamış olmasaydı 8. Bölümde dizinin final yapması bekleniyordu.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 17:38
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Star TvSol YanımFinal KararıNedenYapıyor
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