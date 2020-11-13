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Sol Yanım ne zaman başlayacak? Sol Yanım ve dizi konusu

Sol Yanım dizisinin ikinci fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman büyük ilgi görürken izleyiciler Sol Yanım ne zaman başlayacak, Sol Yanım dizi konusu ne sorularını araştırmaya başladı.

13 Kasım 2020 Cuma 17:41
Sol Yanım ne zaman başlayacak? Sol Yanım ve dizi konusu
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Star TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Sol Yanım’ın ikinci fragmanı yayınlandı. BKM Yapım imzalı dizinin heyecanla beklenirken, izleyiciler dizinin konusunu merak ediyor. Yeni dizinin yayınlanan fragmanları büyük beğeni topladı.

Sol Yanım ne zaman başlayacak?


Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı dizinin ikinci fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanan fragmanları çok beğenilirken yayın tarihi merak konusu oldu.

Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizide geçmişte kalan aşkların yeniden filizlenmesi konu ediniyor. Dizinin fragmanları yayınlansa da henüz net bir yayın tarihi açıklanmadı.

Sol Yanım konusu ne?

Dizide Serra isimli genç ama yüreği kocaman bir kızın hikayesi anlatılacak. Serra genç yaşta çalışmaya başlamış ve hasta annesine bakmaktadır. Serra’nın hayatı Kutlusay ailesinin veliahtı Selim ile tanışmasından sonra tamamen değişecektir. Serra burslu bir öğrenci olarak girdiği üniversitede Selim ile tanışacak ve ikilinin eğlenceli anları dizinin odağı olacak.




Son Güncelleme: 13.11.2020 17:41
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Anahtar Kelimeler:
Sol YanımDizi
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