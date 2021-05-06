İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Sol Yanım Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Sol Yanım Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 6 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Sol Yanım Mert Tekin kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 6 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 20:00
Sol Yanım Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

Sol Yanım Dizisi Mert Tekin Kimdir?

Star Tv’nin perşembe akşamları yayınlanan, sevilen dizi Sol Yanım bünyesine yeni bir karakteri dahil ediyor. Mert Tekin karakteri ile diziye giriş yapacak olan oyuncu Anıl Tetik’tir.

Mert Tekin Kimdir?

Karaktere hayat veren, sevilen, başarılı oyuncu Anıl Tetik’tir. BKM Yapım’ın hazırlamış olduğu yeni dizilerden olan dizi 4.bölümüne hazırlanıyor. Fragmanları yayınlanan yeni bölüme Anıl Tetik dahil oluyor. Canlandıracağı karakter gereği ismi Mert Tekin olan Tetik, Kuzey Üniversitesi’nin eski mezun öğrencilerinden biri olacak ve yurt dışında imza attığı başarı hikayesini öğrencilere anlatacaktır.

Katılacağı bir söyleşide kariyerini ve hayat hikayesini, bu noktaya nasıl geldiğini anlatacak olan karakter Kuzey Üniversitesi’nde yaptığı söyleşi için ona eşlik edecek isim Serra olacak. Konferansta birlikte olacakları ve her konuda ona yardım edecek olan Serra ile Mert; başarılı hayatları ve mütevazi geçmişleri ile ortak yanlar bulacaklar ve iyi anlaşacaklar. Aralarındaki bu yakınlaşmadan sonra Selim, bu ikilinin anlaşmasından hoşlanmayacaktır.

Mert karakterinin nasıl giriş yapacağını öğrendiğimize göre karaktere hayat verecek olan Anıl Tetik kimdir ona bakalım..

 

Anıl Tetik Kimdir?

1 Temmuz 1991’de İstanbul/ Küçükçekmece’de doğmuştur. Aslen Kırıkkalelidir. Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi’nde okumuş ve Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiştir. Motorlara ilgi duyan oyuncu, TV8’in sevilen Survivor yarışması ile ünlü olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini Alemin Kralı ile Show TV’de yapmış daha sonra da ATV’de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile devam etmiştir.

Geçen sezon Tek Yürek dizisinde Yusuf karakterine can veren Tetik, bu dizi sayesinde ATV’den sonra TRT1’e geçmiştir. Kızlarım isimli dizide Egemen rolünü oynamıştır. Son olarak Star TV’de yayınlanan Sol Yanım dizisine, 4. bölümde dahil olacak ve Mert Tekin isimli karakteri canlandıracaktır. Konuk oyuncu olarak yer alacağı dizide, Mert ile Serra’nın yakınlaşmasından dolayı kıskançlık hissedecek olan Selim, bu sayede Serra ile yakınlaşacaktır.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Star TvAnıl TetikMert Tekin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız kitaba göre sonu nasıl bitiyor?
Camdaki Kız gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız kitaba göre sonu nasıl bitiyor?
Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 175.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Kuruluş Osman dizisi ne zaman final yapacak?
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?

Popüler Haberler

Sol Yanım dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Sol Yanım Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Mucize Doktor dizisinde Gülin Sekreter karakterini Merve Bulut canlandırıyor
TOKİ konut kredisi hangi bankalardan alınır?
Çiçek sepeti kapıda ödeme seçeneği var mı? Çiçek sepeti kapıda ödeme yapılıyor mu?
EGYM PMYO 2021 başvuruları ne zaman, yeni alım yapacak mı?
1100 TL yardım ne zaman ödenecek? 1100 TL kapanma yardımı ne zaman yatacak?
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Ezgi Aşaroğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Tam Kapanma 1.100 TL sosyal yardım ödemeleri sorgulama E-devlet
Survivor yeni takımlar belli oldu mu? Hangi yarışmacı hangi takımda?
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Sadakatsiz dizisi sezon final tarihi belli oldu mu?
Seksenler dizisi Suna kimdir? Eda Akalın hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Zeynep (Tuğçe Açıkgöz) kimdir?
Sol Yanım dizisinde Asena karakterine Defne Samyeli hayat veriyor
Alev Alev dizisindeki Ömer karakteri kimdir?
Mucize Doktor dizisi Ezo karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sera Kutlubey kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisinin Zeynep'i Tuğçe Açıkgöz'ün hayat hikayesi!
Mucize Doktor Ferda kimdir? Seda Bakan biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.