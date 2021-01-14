İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Sol Yanım Haydar kimdir? Haydar Köyel gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Gündeme bomba gibi oturan Sol Yanım Haydar kimdir? Haydar Köyel gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 19:21
Sol Yanım Haydar kimdir? Haydar Köyel gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Takip Et:

Star TV ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Sol Yanım dizisi ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. BKM imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Defne Samyeli, Cansel Elçin, Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Haydar Köyel, ‘Haydar’ adında bir karakteri canlandıracak.

Sol Yanım dizisi Haydar karakteri kimdir?

Dizide Haydar karakterini, Haydar Köyel canlandırmaktadır. 1 Ocak 1975 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. City Literary Institute Performans Sanatları Bölümünde oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır. Birçok tiyatro oyununda sahne alan oyuncu, bazı oyunlarda çevirmenlik de yapmıştır. Haydar Köyel 2017 yılında ‘Buğday’ filminde, ‘Payitaht Abdülhamid’, ‘Sevda’nın Bahçesi’, ‘İsimsizler’ ve Kuzgun dizilerinde rol almıştır. 2018 yılında ise ‘Bozkır’, ‘Halka’ ve 2020’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynamıştır.



Son Güncelleme: 14.01.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Haydar KöyelHaydarSol Yanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Arka Sokaklar dizisi Nursal Tekin Özel Ödülünün sahibi oldu
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk kimdir? Emir Tarık Tekin hakkında bilgiler
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Yaparsın Aşkım yarışmasının konusunu ne? Yarışmayı kazanana verilen ödül
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizisi çekim yerleri ve mekanları
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Dilan Çiçek Deniz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Haminne karakterine Serpil Tamur hayat veriyor
Sol Yanım dizisi Selim karakterini kim canlandırıyor? Tolga Mendi biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım Haydar kimdir? Haydar Köyel gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
Sol Yanım Nazlım kimdir? Feyza Civelek gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız doğum tarihi
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisinde Barbar karakterine Emre Dinler hayat veriyor
Kredi kartından nasıl nakit para çekimi yapılır? Nakit avans şartları nelerdir?
Bloke teminatlı kredi nedir? Bloke teminatlı krediyi hangi bankalar verir?
Deniz Çakır’ın yeni imajı!
TC Kimlik No İle şifresiz SGK hizmet dökümü sorgulama
Peşinatsız konut kredisi nasıl alınır? Hangi bankalar peşinatsız konut kredisi veriyor?
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2021 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 14 Ocak 2021 Perşembe
PTT 2021 Ocak Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
EBA'da puan yükseltme yöntemleri ve puan arttırma yöntemleri
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli önemli gelişme
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru şartları neler? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru için gerekli şartlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.